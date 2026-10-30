El Espanyol recupera el pulso ante un triste Villarreal (0-1)

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Vila-real (Castellón), 30 oct (EFE).- Un gol del defensa uruguayo Leandro Cabrera en la segunda parte ha permitido al Espanyol, dirigido de forma interina por Sergio García, romper su mala racha de resultados ante un Villarreal sin ideas ni alma que confirmó sus problemas como local.

El conjunto catalán, que afrontaba el partido en plena crisis, supo maniatar durante todo el encuentro el juego ofensivo del equipo castellonense, que además perdió a su capitán, Gerard Moreno, lesionado en la primera parte. EFE

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