Eder Sarabia, en La Cerámica para ver a su nuevo equipo, el Espanyol, ante el Villarreal

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Vila-real (Castellón), 30 oct (EFE).- El nuevo entrenador del Espanyol de Barcelona, Eder Sarabia, estuvo este viernes en el estadio de La Cerámica para ver en directo el encuentro de su equipo frente al Villarreal.

Sarabia, que estaba sin equipo desde finales del pasado mes de mayo tras romper su contrato con el Elche por motivos personales, firmó esta misma semana con el conjunto catalán, si bien no asumirá la dirección del equipo hasta la próxima semana.

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El preparador vasco tomará el relevo de Manolo González, destituido el martes tras la eliminación del Elche de la Copa del Rey ante el Sestao, y de Sergio García, entrenador del filial, que dirigió el choque en La Cerámica de manera interina.

Eder Sarabia podrá dirigir ya el duelo de la próxima jornada ante el Deportivo A Coruña, pero no desde el banquillo porque arrastra una sanción de su último encuentro con el Elche. EFE

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