Detenido en Denia un fugitivo reclamado por Rumanía por un robo con violencia

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Alicante, 30 oct (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Denia a un fugitivo sobre el que pesaba una orden europea de detención y entrega dictada por las autoridades rumanas como presunto autor de un robo con violencia cometido en 2019 y tras el que huyó sin haber sido juzgado por estos hechos.

Un agente de la Comisaría de Denia tuvo conocimiento de que el fugitivo, un varón de 30 años de edad y que tenía numerosos antecedentes en España también por delitos contra el patrimonio, entre otros, estaba siendo buscado y averiguó donde residía, ha explicado la Policía Nacional en un comunicado.

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Los hechos que motivaron su búsqueda ocurrieron en 2019 en Rumanía, cuando el detenido abordó violentamente a dos hombres sustrayendo un móvil de alta gama a uno de ellos y agrediendo con golpes en la cara al otro individuo para evitar que intercediera en el robo, hechos considerados como agravantes en el código penal rumano.

El detenido, que ahora se enfrenta a una pena de tres años de prisión, ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición, tras la práctica de las diligencias policiales. EFE

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