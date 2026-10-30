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Daniela Vargas y Ladimir Mayorov, abanderados de España en los Juegos de la Juventud

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Redacción deportes, 30 oct (EFE).- La jugadora de rugby seven Daniela Vargas y el jugador de tenis de mesa Ladimir Mayorov serán los abanderados de España en la ceremonia de inauguración de los IV Juegos de la Juventud que tendrá lugar este sábado en el Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio de Dakar, la capital de Senegal.

El catalán Ladimir Mayorov es una joven promesa del tenis de mesa. Se trata del benjamín de la delegación española que se estrena como olímpico con 13 años. Su compañera Daniela Vargas es una destacada jugadora de rugby seven. Ambos forman parte de una delegación de 44 deportistas, con once chicos y 33 chicas, con edades comprendidas entre 14 y 17 años.

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Los Juegos de la Juventud, el primer evento olímpico que se celebra en África, van a congregar a 2.700 atletas, con paridad de género, en 25 deportes hasta el 13 de noviembre.

La delegación española tiene el reto de superar las quince medallas conquistadas en la anterior edición, celebrada en Buenos Aires, en 2018.

En la primera edición, celebrada en Singapur en 2010, España sumó once y en la de 2014 en Nanjing, fueron nueve.

Los atletas españoles van a participar en 14 deportes: atletismo, baile deportivo, balonmano playa, boxeo, ciclismo, gimnasia artística, lucha de playa, remo de mar, rugby 7, taekwondo, tenis de mesa, tiro con arco, triatlón y vela. EFE

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