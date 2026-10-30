Espana agencias

Anselmi: “Cuando los equipos no pasan un buen momento tienden a rebelarse”

Guardar

Elche (Alicante), 30 oct (EFE).- El entrenador del Elche, el argentino Martín Anselmi, aseguró este viernes que cuando los equipos no pasan por un buen momento, en alusión al Valencia, próximo rival, “tienden a rebelarse” y a dar “lo mejor de sí mismos”.

“El Valencia no viene pasando por sus mejores momentos en los últimos años, pero no se desconoce la magnitud del equipo que tenemos enfrente”, dijo en una rueda de prensa el técnico rosarino, que calificó el compromiso de “sumamente importante” para el Elche.

PUBLICIDAD

Anselmi recordó que las dinámicas “se cortan algún día” y que el objetivo del equipo ilicitano es “alimentar” la suya. “No hay que naturalizar ganar, porque es muy difícil, pero sí acostumbrarse, porque el equipo ganador es el que quiere ganar siempre”, explicó.

“Tenemos mucho deseo de ganar en casa y no hay nada mejor que un gran rival para conseguir los tres primeros puntos en el Martínez Valero”, señaló el preparador, que añadió que el Valencia en los últimos años “está acostumbrado a estar en la parte baja de la tabla”, al contrario de lo que "marca su historia".

PUBLICIDAD

Anselmi elogió el trabajo realizado el pasado curso por Carlos Corberán, exentrenador del Valencia, y destacó la “trayectoria inmensa” de Javier Aguirre, con el que coincidió durante su etapa en México.

“Sabe manejar estos momentos y liderarlos. Le da al equipo la soltura que venía necesitando”, explicó el argentino, que definió al Valencia como un colectivo con jugadores “dinámicos, con experiencia e internacionales que manejan bien el balón”.

“Son veloces en ataque y cuando saltan a presionar son intensos. Es un rival que te lleva a los límites”, añadió Anselmi, que consideró que la clave para ganar el partido es que el Elche sea fiel a su estilo, además de “manejar la pelota y estar juntos”.

“Nos quedan muchas cosas por mejorar. La clave es competir bien. Nuestra mejor versión es estar cerca y pasarnos la pelota, esa es nuestra marca. Es un gran partido para seguir siendo mejores”, puntualizó.

Anselmi, que admitió su deseo de lograr su primer triunfo en el estadio Martínez Valero, negó que el equipo sufra ansiedad por ganar en casa, ya que dijo que el vestuario “disfruta mucho del presente”.

El argentino no quiso pronunciarse sobre el regreso a los banquillos de su antecesor en el cargo, Eder Sarabia, pocos meses después de su renuncia, pero sí dijo que tener de vuelta al vasco en LaLiga es “interesante”, porque está convencido de que le dará su “sello” al Espanyol.

“Es otro entrenador más al que deseo enfrentarme para poder mejorar”, indicó el argentino, que dijo estar tranquilo ante una posible impugnación del Pinatar por alineación indebida en el partido de Copa. EFE

pvb/nhp/og

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | Puente rechaza dimitir: “No me voy a esconder detrás de nadie porque no tengo nada que esconder”

El choque entre dos trenes de alta velocidad el pasado miércoles ha dejado al menos 69 víctimas mortales

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | Puente rechaza dimitir: “No me voy a esconder detrás de nadie porque no tengo nada que esconder”

Se empiezan a conocer los nombres de las víctimas mortales del accidente ferroviario de Toledo: un guardia civil y un reconocido inspector de Hacienda, entre los fallecidos

Todo apunta a que el accidente se ha producido por causas humanas

Se empiezan a conocer los nombres de las víctimas mortales del accidente ferroviario de Toledo: un guardia civil y un reconocido inspector de Hacienda, entre los fallecidos

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

El sendero más largo del mundo está a un vuelo corto de España y cruza la mayor reserva natural costera del Rey Carlos III

La nueva ruta nacional atraviesa el condado de East Sussex y conecta con una reserva natural que protege acantilados, pastizales y un acuífero clave para el suministro de agua potable

El sendero más largo del mundo está a un vuelo corto de España y cruza la mayor reserva natural costera del Rey Carlos III

Óscar Puente está “valorando” cortar la línea Madrid-Barcelona hasta que termine su remodelación: “No tengo duda de que habrá contestación”

El ministro de Transportes considera “por múltiples razones” seguir el modelo alemán, que detiene el servicio hasta que finalizan las obras

Óscar Puente está “valorando” cortar la línea Madrid-Barcelona hasta que termine su remodelación: “No tengo duda de que habrá contestación”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Óscar Puente está “valorando” cortar la línea Madrid-Barcelona hasta que termine su remodelación: “No tengo duda de que habrá contestación”

Óscar Puente está “valorando” cortar la línea Madrid-Barcelona hasta que termine su remodelación: “No tengo duda de que habrá contestación”

Feijóo afirma que han muerto al menos 69 personas en Toledo porque “el Gobierno no renovó un sistema de seguridad obsoleto”: “Si no dimiten ellos, lo haremos en las urnas”

Óscar Puente admite que el sistema de seguridad LZB falló en 2026 en 170 ocasiones y que “puede ser habitual”, pero que el “sistema es seguro”

Si solicito voto por correo, ¿pueden llamarme a ser miembro de una mesa electoral?

España analiza “la evolución de los ataques hutíes” y “vías para fortalecer las relaciones” con Arabia Saudí en una llamada entre Robles y su homólogo de Riad

ECONOMÍA

El Gobierno se plantea limitar el aceite de oliva que llega a los supermercados: estas son las condiciones

El Gobierno se plantea limitar el aceite de oliva que llega a los supermercados: estas son las condiciones

El precio de la luz se dispara este viernes hasta los 244,69 euros el megavatio hora, su valor más alto desde abril de 2022

El IPC se mantiene en el 4,9% en octubre pese a la bajada de los combustibles y toca máximos desde 2023

CaixaBank eleva su beneficio un 12,9% hasta septiembre y aprueba un dividendo de 1.281 millones

Este es el precio de la gasolina este 30 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

DEPORTES

La confesión de Rodri Hernández: “Todos mis amigos son del Real Madrid. Soy canterano del Atleti, me ha entrenado Pep Guardiola y ahora estoy en el Barça”

La confesión de Rodri Hernández: “Todos mis amigos son del Real Madrid. Soy canterano del Atleti, me ha entrenado Pep Guardiola y ahora estoy en el Barça”

Los días más locos de Mbappé, de la gloria en el Clásico a la tormenta china por un meme: “Ni siquiera sabe quién es Mao Tse-tung”

Toni Kroos se rinde a José Mourinho tras el Clásico y avisa a Vinícius Jr: “En los dos últimos años hemos sufrido”

Sandra Sánchez y la historia de la mejor karateka de “todos los tiempos”: del rechazo de la Federación a ganar un oro olímpico y terminar su carrera con 72 medallas al cuello

El sueño de un campeón contra el parte médico: Jorge Martín se la juega en Malasia con el radio fracturado para quitar la corona a Marc Márquez