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Adif repara esta noche catenaria dañada en Aranjuez para normalizar línea Madrid-Valencia

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Madrid, 30 oct (EFE).- Adif espera reparar esta noche los daños provocados tras el enganchón de catenaria de un tren Ouigo en Aranjuez (Madrid) este jueves que ha supuesto el cierre de una de las vías y, por lo tanto, ha generado retrasos en la circulación ferroviaria entre Madrid y la Comunidad Valenciana.

Según ha informado a EFE, a las 4:40 horas de este viernes se ha apartado el tren Ouigo en Valdemoro (Madrid) y la circulación ferroviaria ha continuado todo el día durante la vía 2, mientras que la primera ha continuado cortada.

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El personal de Adif realizará las tareas de reparación durante la noche con el objetivo de finalizarlas de cara a este sábado.

El jueves por la mañana un tren Ouigo que iba de Murcia a Valladolid se detuvo en Aranjuez (Madrid) tras sufrir un enganchón de catenaria que afecta al suministro eléctrico.

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El gestor ferroviario Adif informó de que la incidencia técnica se localizaba en la catenaria (el cable eléctrico aéreo fijo que transmite la energía a lo largo de las vías) y el pantógrado (el brazo mecánico móvil instalado en el techo del tren para recoger esa electricidad) entre Valdemoro y Villarrubia de Santiago (Toledo).

Esta incidencia ha provocado retrasos en la circulación entre la capital y la Comunidad Valenciana al estar únicamente operativa una de las vías. EFE

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