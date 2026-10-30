98-94. Robinson decanta un duelo de poder a poder entre Barça y Valencia Basket

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Barcelona, 30 oct (EFE).- La irrupción final del base Justin Robinson, que anotó 9 de sus 22 puntos en los últimos cuatro minutos, decantó este viernes el duelo de poder a poder entre el Barça y el Valencia Basket, que sentenció una canasta del escolta Darío Brizuela a falta de seis segundos (98-94).

Los azulgranas arrancaron como un tiro, con cinco triples sin fallo (19-11, min.5), pero los taronja igualaron pronto el partido, que de ahí en adelante discurrió con alternancias en el marcador y mínimas ventajas, principalmente para el conjunto catalán.

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El escolta Armoni Brooks (26 puntos) y el rebote ofensivo (14) fueron los principales argumentos de un Valencia Basket que peleó por la victoria hasta el final, pero sucumbió por poco ante un Barça en el que el alero Joel Parra (19 puntos, 5 triples), el escolta Kevin Punter (18) y Brizuela (15) secundaron a Robinson en ataque.

Llegaba el Barça mermado en la dirección del juego, sin Gibson ni Núñez, además del inédito Makoundou, mientras que el Valencia acudía a la cita limitado en la pintura por las bajas de Mirotic y Reuvers. Por lo demás, ambos equipos comparecían en un buen momento: seis victorias de los taronja por cinco de los azulgrana en ocho jornadas.

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Y exhibieron su pólvora los dos contendientes en un primer cuarto de alta anotación (30-25) e inconsistencia defensiva. El equipo de Xavi Albert empezó penetrando con facilidad, pero los de Sekulic, liderados por Punter y Robinson, replicaron con un letal cinco de cinco en triples que les disparó en el marcador (19-11, min.5).

Brizuela prolongó la inspiración azulgrana, pero la entrada de Gueye cambió la inercia del partido. El pívot puso dos tapones, anotó cinco puntos e intimidó a un Barça que, ya sin acierto exterior ni fluidez en el pase, terminó el cuarto a la baja frente a un Valencia que se reconocía a sí mismo cuando podía rebotear y correr.

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El partido entró en una fase más trabada, de mucho contacto físico y poca lucidez (33-32, min.15). La muñeca de Brooks y la aparición de Shorts, secundado en la dirección del juego por Moore y Saint-Supéry, desencallaron a los taronja, que encontraron un filón en la pintura con Rivero. Negados en el lanzamiento, los azulgranas reaccionaron a tiempo por mediación de Evbuomwan y Martin (1 de 7 en tiros de campo al descanso) para terminar la primera mitad en ventaja (44-42).

La igualdad continuó tras el receso, con ambos equipos pegados en el marcador (53-53, min.25). El Barça fiaba el ataque a Robinson y Punter, muy verticales, y el Valencia hacía estragos en la pintura.

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El desequilibrio de Brizuela y cuatro triples seguidos de Parra impulsaron a los azulgranas al final del tercer cuarto, pero los taronja encontraron respuestas colectivas para engancharse al partido (69-68).

La garra de Ubal para defender y forzar faltas contagió al Barça, que apretó atrás y encontró a Nkamhoua y Evbuomwan, discretos hasta entonces, para abrir una pequeña brecha (81-76, min.35) frente a un Valencia que resistía gracias a Brooks y al rebote ofensivo.

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Cuando más quemaba la bola, Robinson se agigantó y encadenó nueve seguidos, pero Brooks no se arrugó y, con un triple muy lejano, dejó a los taronja a un punto a falta de 9 segundos. Llegó entonces la jugada definitiva: Brizuela anotó un primer tiro libre y falló el segundo, pero Evbuomwan palmeó el rebote hacia el guipuzcoano, que firmó la sentencia (98-94) en un desenlace trepidante.

Ficha técnica:

98. Barça (30+14+25+29): Robinson (22), Punter (16), Minaya (-), Parra (21), Nebo (3) -equipo inicial-, Umude (-), Brizuela (15), Balcerowski (4), Evbuomwan (4), Martin (3), Ubal (2), Nkamhoua (8)

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94. Valencia Basket (25+17+26+26): Shorts (11), Saint-Supery (4), Taylor (10), Sako (6), Osetkowski (6) -equipo inicial-, Cárdenas (2), Brooks (26), Rivero (12), Gueye (7), Corbalán (3), Moore (2) y Puerto (-).

Árbitros: Olegs Latisevs (LET), Uros Obrknezevic (SER) y Denis Hadzic (CRO). Sin eliminados. Señalaron falta disruptiva al visitante Brooks (min.28).

Incidencias: partido de la jornada 9 de la Euroliga disputado en el Palau Blaugrana de Barcelona ante 6.004 espectadores. Antes del pitido inicial, se guardó un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en el accidente ferroviario de Toledo. EFE

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(foto)

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