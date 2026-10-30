28-29: Torrelavega termina con la condición de invicto del Recoletas

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Inés Morencia

Valladolid, 30 oct (EFE).- Bathco Torrelavega terminó con la condición de invicto del Recoletas Salud Atlético Valladolid gracias a un gol sobre la bocina de Rubiño, y a una mejor gestión de los tiempos y las diversas fases del partido.

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Iba a ser un partido intenso y quedó claro desde el primer minuto. Dos equipos con mentalidad competitiva máxima y agresividad defensiva, que salieron a controlar el juego de ataque, desde atrás.

No había lugar para el error, puesto que este se pagaba caro, en una portería y otra, de ahí que se ralentizara el ritmo, lo que favoreció especialmente a los cántabros, que empezaban a encontrarse cómodos en Huerta del Rey.

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El partido se fue enrareciendo, merced a las exclusiones señaladas por los colegiados, cuatro para los locales y tres para los visitantes, pero afectaron más a los de David Pisonero, lo que se tradujo en más fallos para el cuadro azulón.

La consecuencia: mayor control para los de Torrelavega, que encontraron en Barkhordari el añadido para ir incrementando su ventaja, ante la frustración de los vallisoletanos, totalmente superados por la situación.

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Los de Jacobo Cuétara sacaron el máximo rédito al caos del Recoletas, con un más efectivo juego colectivo, para llegar al descanso con una importante renta de seis goles (10-16).

Pero, tras la reanudación, los gladiadores azules apretaron las tuercas en defensa, y supieron aprovechar una más fluida circulación del balón para recortar las distancias y situarse a solo un gol (20-21).

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No terminaron de rematar la reacción, porque regresaron los fallos al Recoletas, a lo que se sumó la seguridad de Barkhordari en la meta visitante, y una más que férrea defensa, que frenó el empuje de los de Pisonero.

Estos mantuvieron la lucha hasta el final, lo que les permitió igualar el tanteo (26-26). Más se repitieron los errores en el bando azulón y, a río revuelto, ganancia de pescadores, en este caso, de un Torrelavega que mantuvo el temple hasta el gol que le dio la victoria.

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Ficha técnica: 28- Recoletas Salud Atlético Valladolid (10+18): Nagy, Sergio Sánchez (3,1p), Tao (5,4p), Iribar (3), Fodorean (3), Ribeiro (4), De Toledo (3), Alejandro Pisonero (2) Álex Díaz (-), Suárez (2), Donlin (1), Jozinovic (-), Serrano (2,1p), Pinheiro (-), Colón (-).

29- Bathco BM Torrelavega (16+13): Barkhordari, Rubiño (2), Muñoz (2p), Prokop (7), Cándido (1), Aja (3), Jurkovic (-), Silva (-), Cordiés (2), Isidoro Martínez (6), Colunga (3), Ángel Fernández (2), Cangiani (1), Moyano (-), Juanjo Fernández (-).

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Parciales cada cinco minutos: 3-2, 4-3, 6-6, 7-9, 9-12, 10-16 -descanso-; 13-18, 16-21, 20-21, 21-24, 25-26, 28-29 -final-.

Árbitros: Jordi Ausás Busquets y Miquel Florenza Virgili (Federación catalana). Excluyeron dos minutos a Iribar (m.1), Sergio Sánchez (m.12), Donlin (m.17), Álex Díaz (m.21), Alejandro Pisonero (50), Pinheiro (m.57), del Recoletas Salud Atlético Valladolid y a Juanjo Fernández (m.7, 22), Cordiés (m.13), Colunga (m.41), Jurkovic (m.43), Moyano (m.45), Silva (m.51), del Bathco BM Torrelavega.

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Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada de la Liga Asobal, disputado en el polideportivo Huerta del Rey ante 1.941 espectadores. Antes de comenzar el choque se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda. EFE

mim/jl

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