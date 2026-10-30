0-2. Lima y Catamo aseguran la trabajada victoria del Sporting sobre el Casa Pia

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Lisboa, 30 oct (EFE).- Los goles de Pedro Lima y Geny Catamo aseguraron este viernes la trabajada victoria del Sporting sobre el Casa Pia por 0-2 en la décima jornada de la Liga de Portugal, lo que le permite volver a la senda del triunfo en la competición.

Bajo presión tras la derrota de la pasada jornada (1-2 ante el Académico de Viseu), el Sporting salió con fuerza y, en el minuto 13, logró el gol cuando Pedro Lima desvió de primeras, dentro del área, un pase del internacional español Iván Fresneda, quien también había dado una asistencia en el duelo anterior.

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Está siendo una semana de ensueño para Lima, centrocampista brasileño formado en el Palmeiras, que el pasado martes marcó el doblete que garantizó no solo la victoria en la Copa de la Liga frente al Marítimo (2-1), sino también su presencia en el once de esta noche.

Otra de las figuras del partido fue el portero del Casa Pia Patrick Sequeira, que mantuvo a su equipo en la lucha por el resultado hasta el final con paradas clave.

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Sequeira también logró impedir en varias ocasiones que el colombiano Luis Suárez marcara, lo que puso fin a su racha de diez partidos consecutivos viendo puerta con la camiseta verdiblanca.

El costarricense también buscó un milagro en los últimos instantes al subir al área rival para participar en un saque de esquina, pero esto dio lugar a un contragolpe del Sporting liderado por el mozambiqueño Geny Catamo, quien, ante la portería vacía, marcó el 0-2 definitivo.

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El triunfo deja al Sporting en tercera posición con 21 puntos, a seis del líder, el Oporto, que juega este sábado contra el colista Estoril, mientras que el Casa Pia se mantiene en penúltimo lugar. EFE