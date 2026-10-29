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Tres detenidos por pedir 6.000 euros a un inmigrante de Pakistán a cambio de trabajo

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València, 29 oct (EFE).- Tres personas han sido detenidas en València por favorecer la inmigración irregular al pedir 6.000 euros a cambio de un presunto contrato de trabajo a un inmigrante residente en Pakistán que le iba a permitir residir en España.

La Policía Nacional abrió una investigación al denunciar el padre de la víctima que este no pudo trasladar su residencia al no disponer de visado ni documento válido relacionado con el supuesto empleador, según informa en un comunicado.

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Tras llevar a cabo varias gestiones con diferentes entidades y organismos, la Policía pudo determinar la presunta participación de tres personas en la comisión de un delito de favorecimiento de inmigración irregular, por lo que se les detuvo y pasaron a disposición judicial.

Cada uno de los detenidos tenía un rol: uno de ellos se encargaba de facilitar el contrato de trabajo y presentar la documentación pertinente en Subdelegación de Gobierno; otro era el intermediario entre el denunciante y el empleador y habría recibido 3.000 euros, y el tercero era el titular de la cuenta bancaria en la que se recibieron los 3.000 euros restantes. EFE

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