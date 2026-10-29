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Recurrido el archivo de una querella por torturas contra la Guardia Civil en el salto a la valla de Melilla en 2022

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El colectivo pro derechos humanos Irídia ha presentado un recurso contra la decisión de un juzgado de Melilla de archivar provisionalmente la querella contra la Guardia Civil presentada por Mahamat, un migrante superviviente del salto a la valla de Melilla del 24 de junio de 2022, en el que murieron 37 personas y 76 resultaron desaparecidas, ha informado la entidad en un comunicado este jueves.

Irídia presentó la querella el 23 de diciembre de 2025 contra uno de los mandos del operativo, que está identificado, y contra los agentes que intervinieron, al entender que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de torturas, lesiones agravadas, omisión del deber de socorro y prevaricación administrativa con las agravantes de racismo y abuso de la condición de agentes de la autoridad.

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Ahora, el juzgado ha archivado la querella sin haber ordenado ninguna de las diligencias solicitadas por Irídia para identificar a los agentes actuantes, como los cuadrantes del dispositivo o las imágenes de las cámaras, el helicóptero o el dron, sin haber tomado declaración a la víctima ni haber respondido a la petición de acumular la causa en la investigación abierta por aquellos hechos.

En una rueda de prensa este jueves en el Col·legi de Periodistes de Catalunya, la abogada de Irídia, Laura Medina, ha criticado que, pese a reconocer que se trata de hechos delictivos, el juzgado ha archivado la querella "por autor desconocido sin haber hecho ninguna investigación para conocerlo".

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En este sentido, ha recordado que se trata de una frontera tecnificada cuando se trata de vigilar a los migrantes, pero que no funciona cuando se trata de investigar presuntas torturas.

LOS HECHOS

Mahamat, que es cofundador de Refugees in Libya, huyó de Sudan cuando tenía siete años y pasó por Chad, Libia, Argelia y Marruecos antes de llegar a la frontera de Melilla, donde comunicó a los agentes que quería pedir asilo y que tenía el estatuto de refugiado reconocido por Acnur.

Mientras estaba en el suelo, retenido y obedeciendo órdenes, asegura que un agente lo golpeó con la porra en la cabeza, causándole un traumatismo craneoencefálico con pérdida de conocimiento, y que después estuvo esposado durante horas entre personas heridas y muertas.

Posteriormente, asegura que lo devolvieron por la fuerza a Marruecos, sin iniciar ningún procedimiento y sin permitir que la Cruz Roja lo atendiera.

"Aquel día perdí la dignidad, con las manos atadas. Me pregunto cuál es el límite de esta crueldad", ha expresado la víctima, cuyo relato ha sido calificado de altamente consistente, según un peritaje del Centre Sira conforme al Protocolo de Estambul.

En la rueda de prensa, en la que también han participado miembros de la European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), el Sindicat Popular de Venedors Ambulants de Barcelona y Regularització Ja, Mahamat ha recordado a su mejor amigo, que desapareció ese día, y ha anunciado que no pararán hasta que se haga justicia y haya una reparación real "para los que llegaron y para los que se quedaron por el camino".

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EuropaPress

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