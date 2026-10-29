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El Govern revisará la seguridad en hospitales tras el asesinato de un herido en Tarragona

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Tarragona, 29 oct (EFE).- La consellera de Salut de la Generalitat, Olga Pané, ha asegurado este jueves, tras el asesinato a tiros de un paciente del hospital Joan XXIII de Tarragona, que se revisarán los protocolos de seguridad en estos centros, aunque se buscará “un equilibrio” para que los familiares de los ingresados puedan seguir visitándolos con facilidad.

Pané, que tras el suceso se ha desplazado hasta Tarragona, ha afirmado que el autor del crimen podría haber accedido al hospital por Urgencias, ya que la entrada principal al hospital está cerrada por la noche.

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Los Mossos d'Esquadra han recibido a las 03:15 horas de este jueves el aviso de que un hombre había sufrido una agresión con arma de fuego en el hospital. Varias patrullas policiales se han desplazado al lugar de los hechos, donde han localizado a la víctima gravemente herida. Pese a la asistencia médica recibida, finalmente ha fallecido.

El hombre, de nacionalidad turca, ingresó el pasado 16 de octubre con heridas en ambas piernas tras ser tiroteado en plena calle en Salou desde un coche en marcha que se dio a la fuga.

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Permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), con vigilancia policial, hasta hace dos días, cuando fue trasladado a planta y se le retiró la custodia policial.

En el momento del suceso había dos vigilantes de seguridad en el centro, pero habían acudido a atender otro incidente ocurrido en el hospital, circunstancia que también está siendo investigada por si pudiera ser una maniobra de distracción que tuviera relación con el asesinato.

Pané ha señalado que se trata de un hecho “inusual y extraño”, que está siendo investigado por los Mossos d'Esquadra, y ha destacado que los hospitales "son centro abiertos, no de reclusión” y que este suceso no va a limitar el acceso de los familiares a ver los pacientes.

La mujer del fallecido estaba en la habitación en el momento del tiroteo y, aunque se encuentra bien, ha recibido atención psicológica por parte de efectivos del Sistema de Emergencias Médicas, igual que el personal sanitario y testigos de lo ocurrido.

La policía baraja la hipótesis de que el autor de los disparos accediera al hospital junto a otra persona.

Por su parte, el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacado que el hospital ha mantenido su actividad pese al suceso y ha manifestado que “se trata de un día triste para Tarragona y los profesionales sanitarios”, aunque pide cautela mientras se lleve a cabo la investigación.

El caso se encuentra bajo el secreto de las actuaciones. EFE

dpj/hm/jdm

(vídeo)

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