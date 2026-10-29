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Bryant y Blakeney, del Hapoel, comparten MVP de la Jornada y relevan a Doncic y Ayón

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Redacción Deportes, 29 oct (EFE).- Los estadounidenses Elijah Bryant y Antonio Blakeney, del Hapoel Tel-Aviv, compartieron el premio al Mejor Jugador (MVP) de la Jornada 8 de la Euroliga, un hecho que se repite por tercera vez en la historia de la competición y cuyo último precedente data de 2017, con el mexicano Gustavo Ayón y el esloveno Luka Doncic, del Real Madrid, como protagonistas.

Los jugadores exteriores del Hapoel se fueron hasta los 35 créditos de valoración en la victoria de su equipo frente al Anadolu Efes de Pablo Laso por 118-88.

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Blakeney anotó 35 puntos, la cifra más alta de su carrera en la Euroliga, con 4 de 5 en tiros de dos puntos, 8 de 9 en triples y 3 de 4 tiros libres, además de 3 rebotes, una asistencia y 4 faltas provocadas.

Por su parte, Bryant aportó 16 puntos con 4 de 5 en tiros de dos puntos, 2 de 2 en triples y 2 de 2 tiros libres, además de 3 rebotes, 12 asistencias (la cifra más alta de su carrera), 4 robos y 5 faltas provocadas.

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Se trata del tercer premio MVP de la Jornada para Bryant esta temporada y el sexto de su carrera, mientras que Blakeney recibe el galardón por primera vez.

La última vez que dos compañeros de equipo compartieron el MVP fue en 2017, cuando los madridistas Ayón y Doncic, junto a Bryant Dunston, del Efes, se fueron hasta los 23 de valoración en el tercer encuentro de las series eliminatorias.

Sin embargo, la anterior, que también es la primera en la historia de la competición, se produjo en la temporada 2002/2003. El turco Mirsad Turkcan y el legendario Alphonso Ford, del Montepaschi Siena, fueron los primeros compañeros de equipo en ser co-MVP, precisamente en la jornada 8, con 32 de valoración cada uno.

La victoria elevó al Hapoel al tercer puesto de la clasificación con un balance de 6-2 y situó a Bryant como el mejor en valoración de la competición con un promedio de 24 tantos por encuentro. EFE

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