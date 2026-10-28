Vox se querella contra Adif por presunto delito de homicidio imprudente y lesiones por el siniestro de Urda

28/10/2026 Accidente ferroviario en Urda. POLITICA ESPAÑA EUROPA CASTILLA-LA MANCHA JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

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Vox ha presentado una querella contra los responsables de Adif por delitos de homicidio imprudente y lesiones imprudentes ante los hechos acontecidos en el accidente ferroviario de Urda.

Tal y como se recoge en el documento presentado en representación Vox ante al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Orgaz (Toledo), recogido por Europa Press, la querella se presenta en ejercicio de acción popular.

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Se dirige la misma contra los responsables de Adif, y, en particular, contra el operador u operadores del Puesto de Mando de Circulación de Atocha que autorizaron la reanudación de la marcha de los trenes tras el fallo del sistema LZB.

Asimismo, esta querella va contra sus superiores jerárquicos inmediatos en el turno y contra quienes, dentro de la entidad, "tuvieran atribuida la definición, la implantación y la supervisión del procedimiento de operación en situación degradada y la seguridad en la circulación en el tramo".

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En el escrito se indica que la identidad completa de estos responsables se desconoce y se pretende determinar mediante las diligencias que se interesan, por la presunta comisión de un delito de homicidio imprudente del artículo 142 del Código Penal y de delitos de lesiones imprudentes del artículo 152 del Código Penal, en concurso, así como de cuantos otros resulten de la investigación.

Es por ello que se solicita por parte de Vox incoar diligencias previas y practicar las diligencias de investigación interesadas. Se requiere a Adif para que, en el plazo más breve que el Juzgado fije, identifique con nombre, apellidos, puesto, categoría profesional y habilitación a los operadores, jefes de turno y responsables de circulación del Puesto de Mando de Atocha que prestaron servicio entre las 7.00 y las 11.00 horas del día de los hechos.

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