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Víctimas del Alvia: Esto es consecuencia de mirar para otro lado tras Angrois

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Santiago de Compostela, 28 oct (EFE).- El portavoz de la Plataforma Víctimas Alvia 04155, Jesús Domínguez, ha denunciado este miércoles que el accidente ferroviario de Urda (Toledo), al igual que el de Adamuz, es consecuencia de un Estado que "decidió mirar para otro lado" tras la tragedia ocurrida en 2013 en Angrois (Santiago).

"Normalmente en estos casos entendemos que no hay que hablar, así lo hicimos con Adamuz. Pero ya son demasiados muertos, demasiados heridos. Cuando no hay consecuencias ni penales, ni políticas, ni técnicas y se incumple la normativa de seguridad ferroviaria, los accidentes vuelven a ocurrir", ha dicho en declaraciones a EFE.

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Domínguez, víctima de la tragedia que dejó 80 muertos en Santiago hace 13 años, ha calificado de "insulto a la inteligencia y a la ciencia" que el Gobierno haya apuntado a un error humano como posible causa del accidente de hoy porque, ha referido, los sistemas de alta velocidad son muy seguros y en países como Japón no se ha producido ningún accidente en más de 60 años.

"Los trenes que van a 200 o 300 kilómetros por hora llevan un sistema de seguridad para que haya varias barreras. Pero evidentemente si estas barreras se quitan, no sabemos qué habrá pasado en esta ocasión, hay una tragedia que es consecuencia de muchos errores", ha señalado.

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Los hechos demuestran que "evidentemente" no se aprendió nada de lo que ocurrió con el Alvia, ha ahondado el portavoz de las víctimas, que ha recordado que hubo dos procedimientos de infracción a España de la Comisión Europa por incumplir la normativa de seguridad ferroviaria.

"En 2019 una auditoría que hizo Europa a España, que la conseguimos las víctimas y familiares pese a que los Gobiernos intentaban que no lo consiguiéramos; decía textualmente que los sistemas de gestión de la seguridad de Renfe y Adif existían sobre el papel pero el personal ni los entendía ni los aplicaba correctamente, y no había ningún nexo de unión entre las valoraciones de riesgos y la vigilancia", ha insistido.

Estos procedimientos y auditorías demuestran que "las cosas no se hacen bien y, en consecuencia, tenemos más muertes y más desgracias".

Domínguez ha expresado su solidaridad con las víctimas y familiares de la tragedia de Urda y ha lanzado un mensaje a toda la sociedad española para que "denuncie las cosas cuando no están bien".

"Esperemos que haya consecuencias técnicas, políticas y penales para que no vuelva a suceder, y que se repita la investigación de Angrois, que la ha pedido Europa y se sigue sin hacer", ha insistido.

Las víctimas del Alvia van a seguir persistiendo en sus denuncias porque "es lo único que se puede sacar cuando has perdido a un familiar y se te estropea la vida". EFE

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