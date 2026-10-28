Víctimas de la dana aplazan por el accidente ferroviario el acto de mañana en Paiporta

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València, 28 oct (EFE).- La Asociación de Víctimas DANA 29 de Octubre ha decidido aplazar al próximo 5 de noviembre, a la misma hora, el acto previsto para este jueves a las 19:00 horas en Paiporta como homenaje a las víctimas de las inundaciones en el día en que se cumple el segundo aniversario de la tragedia.

Según informa la entidad, el acto previsto para mañana, que lleva por lema 'La caja de la memoria', se aplaza una semana en la misma localización.

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Por el contrario, se mantiene según lo previsto la marcha que a las 11:00 horas partirá del campo de fútbol de Cheste para llegar a las 12:00 al puente de la CV-50.

Asimismo, los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER) también mantienen, para las cinco de la tarde, la salida de las marchas desde Albal y desde Benetússer para confluir a las 17:45 horas en el Puente del Barranco del Poyo en Catarroja-Massanassa.

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Todos estos actos tienen como finalidad recordar a las 233 víctimas mortales que dejaron las riadas de aquel 29 de octubre de 2024, que arrasaron parte de la provincia de Valencia. EFE