Urtasun defiende el pacto PSC-Comuns en el Senado para evitar un "boicot" de las derechas

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Madrid, 28 oct (EFE).- El ministro de Cultura y candidato de Frente Amplio por Barcelona, Ernest Urtasun, ha defendido el pacto entre el PSC y los Comuns en el Senado como una manera de evitar un "boicot" al funcionamiento normal de las instituciones y una alteración de las "reglas de juego" por parte de PP y Vox.

En una entrevista este miércoles en TVE, Urtasun ha asegurado estar "muy contento" con el pacto, que supone la retirada de las candidaturas de Frente Amplio al Senado en Girona, Lleida y Tarragona en favor del PSC, que a su vez designará luego a un senador autonómico a propuesta de los comunes, el partido que lidera la nueva coalición Sumar en Cataluña.

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Urtasun, que va de número dos en la lista de Frente Amplio por Barcelona al Congreso, ha explicado que este pacto llegó tras el suscrito entre el PP y Vox en el Senado, donde actualmente tienen mayoría absoluta los populares.

"No podemos tolerar que el Senado continúe funcionando como ha funcionado hasta ahora, que ha sido un Senado que se ha dedicado a boicotear el funcionamiento normal de las instituciones", ha dicho.

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Pero además, ha añadido, si en la próxima legislatura el PP y Vox controlaran tres quintas partes del Senado, les daría la posibilidad de "cambiar las reglas del juegos y de hacer una lectura de la Constitución, si llegan a controlar al Tribunal Constitucional, que suponga un retroceso en derechos de más de 30 o 40 años".

"Es una emergencia democrática y eso nosotros no lo podemos tolerar", ha declarado.

Por otro lado, ha recordado que el Ministerio de Cultura ha presentado un requerimiento a la Junta de Castilla y León por sus subvenciones a la cinematografía, que ha calificado como una forma de "censura" y "un atentado a la libertad de expresión".

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Cuando reciban información por parte de la Junta podrían plantearse un recurso contencioso administrativo, aunque ha señalado que otra opción que están estudiando es presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. EFE