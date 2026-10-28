Una aclamada 'Prosecution' cuestiona la neutralidad del sistema político y judicial alemán

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Valladolid, 28 oct (EFE).- El cine, como reflejo de la realidad y la visión que de ella tiene quienes dirigen, encuentra un claro ejemplo de denuncia social en películas como 'Prosecution', del director alemán de origen iraní Faraz Shariat, proyectada este miércoles a concurso dentro de la sección oficial de la 71ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

Hasta ahora, la cinta ha sido una de las más aclamadas del festival y seria candidata a varios galardones. "Vivimos en un momento en que la gente empieza a preguntarse: '¿qué hacemos si el sistema político nos falla, si nuestros periodistas nos fallan?", ha reflexionado Shariat (Colonia, 1994) durante la rueda de prensa posterior al pase de su segundo filme, galardonado con el Premio del Público en la sección Panorama del pasado festival de Berlín (Berlinale).

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La respuesta está en el cine de compromiso, no en el entendido "como arte y cultura, como algo bonito e inspirador pero sin posicionarse", sino al revés: "Yo quiero ver un cine que intervenga, que hurgue en la herida" porque "ya tenemos muchas películas que nos distraen o ayudan a evadirnos del mundo que nos rodea", ha explicado.

Si en su primera película ('Futur drei' / 2020) abordó los derechos de la población LGBTQ+, en esta segunda incursión denuncia la violencia de la extrema derecha en Alemania y la connivencia, en su opinión, del sistema judicial y de buena parte de la clase política en detrimento de los derechos y el normal desenvolvimiento de las minorías étnicas emigrantes.

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Shariat ha achacado esta "violencia de extrema derecha y fascismo" a que "aún no está superada la propaganda nazi", que a su juicio continúa desde "antes y después de la caída del Muro, durante los años 80 y 90", de ahí las repercusiones que ha reflejado en su filme a través del personaje de una joven fiscal de origen asiático que, tras sufrir un ataque racista, no encuentra el amparo del sistema judicial al que ella misma pertenece.

No es algo privativo o exclusivo de Alemania, sino que se trata de un fenómeno global que él también ha observado en otros países europeos y en Estados Unidos, donde reside actualmente en Los Ángeles gracias a una beca artística que desembocará en el tercer largometraje de su carrera que ya tiene título ('The beach boy').

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La "trivialización de la violencia" unida al miedo, ha proseguido, es el caldo de cultivo de esos ataques racistas de origen fascista y extrema derecha que no encuentran, según su parecer, una respuesta adecuada por parte de las instituciones que deben velar por la democracia, por un ordenamiento jurídico que salvaguarde los derechos de todos los ciudadanos.

Lejos de ello, Shariat incluso ha denunciado cómo en el parlamento alemán no son infrecuentes ver cómo los partidos de izquierda son "amenazados, acosados y atacados", por lo que ha recurrido al cine para denunciar esta situación.

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Convencido de que la objetividad y neutralidad "son un mito", ha apelado a la "resistencia de la población civil" porque "es muy necesaria para lograr la justicia" y abogado, un paso más allá, por un sistema "reformista y revolucionario para operar un cambio".

En su caso, Faraz Shariat ha recurrido al cine como "arma política", un género o una variante que le sirve para "abordar temas complicados y hacerlos sencillos y accesibles: mi objetivo es centrarme en películas políticas pero de una forma amena", ha concluido. EFE

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(fotos)