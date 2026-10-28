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Sanidad retira un segundo blanqueador dental en un mes por presencia de agua oxigenada

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Madrid, 28 oct (EFE).- La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha informado de la retirada del mercado del blanqueador dental Smilekit Teeth Whitening pen, comercializado a través de la plataforma Temu, por la presencia de peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) en una concentración superior a la permitida.

Esta es la segunda retirada este mes de un blanqueador dental del mercado, pues el pasado 2 de octubre, este organismo, dependiente del Ministerio de Sanidad, informó de otra alerta sanitaria porque superaban los límites de varias sustancias.

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En un comunicado de este miércoles, la Aemps explica que ha comunicado la alerta -notificada por el sistema europeo Safety Gate- a las comunidades autónomas y pide a los usuarios que tengan unidades que no las utilicen.

La decisión implica el cese de la comercialización y la recuperación del lote 20250620 del cosmético, que la empresa France Effie Cosmeceuticals Technology Co. Ltd (Francia) ha puesto en el mercado.

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Precisamente, fueron las autoridades francesas las que detectaron una concentración de peróxido de hidrógeno del 7,6 por ciento, porcentaje que supera el límite máximo permitido del 0,1 % presente o liberado para productos bucales de uso por el público en general.

Por ello, el producto incumple los requisitos establecidos en el reglamento europeo para productos cosméticos.

El pasado 2 de octubre, la Aemps ya ordenó el cese de comercialización, la retirada del mercado y la recuperación de dos lotes de blanqueadores dentales de uso domiciliario tras detectar concentraciones de varias sustancias superiores a las permitidas para los productos bucales.

En concreto, los productos afectados eran el lote T125218 de 7D White Teeth Whitening Strips y el T125186 de Teeth Whitening Pen, ambos comercializados por la empresa Success Courier S.L. EFE

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