Salvamento acompaña a El Hierro a un cayuco con 139 personas, nueve menores y seis mujeres

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Las Palmas de Gran Canaria, 28 oct (EFE).- Salvamento Marítimo ha auxiliado en las últimas horas a 139 personas de origen subsahariano, entre ellas nueve menores y seis mujeres, que iban en un cayuco detectado a 18,5 kilómetros de la costa sur de El Hierro, según ha informado el 112 y la sociedad estatal.

La embarcación fue localizada por la Salvamar Navia, que partió en su busca después de que la Guardia Civil alertara a las 20:00 horas de este martes de su posible presencia.

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Tras dar con el cayuco a las 9 de la noche, la tripulación de la Navia lo acompañó hasta La Restinga, donde culminó a las 22:10 horas el desembarco de todos los migrantes.

Tres ocupantes de este cayuco fueron traslados al hospital público de El Hierro, según ha detallado el 112.

A punto de concluir un mes en el que solo a El Hierro han llegado en cayuco casi 3.000 migrantes en un nuevo repunte de la Ruta Atlántica, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se desplaza este miércoles al puerto de La Restinga para analizar las necesidades de los recursos de acogida y asistencia sanitaria que operan en la isla más occidental del archipiélago. EFE

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