Los médicos madrileños en huelga, dispuestos a ayudar a afectados por el accidente de Urda

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Madrid, 28 oct (EFE).- La secretaria general del sindicato médico Amyts, Ángela Hernández, ha asegurado este miércoles que el personal que está de servicios mínimos en la huelga médica y facultativa que empieza hoy en Madrid ayudará a Castilla-La Mancha en la atención de heridos o lo que haga falta, tras el accidente de tren de Urda (Toledo).

En declaraciones a los medios de comunicación, Hernández ha expresado su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los sanitarios que van a atender a las víctimas del accidente.

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La colisión de dos trenes, un AVE y un Iryo en la localidad toledana de Urda, ha ocasionado al menos 30 muertos y numerosos heridos, y hasta allí se han trasladado numerosas unidades de bomberos, ambulancias, al tiempo que Renfe ha anunciado que ha activado el plan de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios y a sus familiares (PAVAFF) y se ha puesto a disposición un teléfono de atención a familiares, el 900 10 10 20.

Ante el comienzo hoy de la huelga médica y facultativa en la Comunidad de Madrid, ha recordado que existen diecisiete servicios de salud en España.

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"En este tipo de accidentes, el problema no está en la respuesta sanitaria, sino en el número de fallecidos y heridos que se hayan producido por la alta energía que tienen este tipo de accidentes", ha indicado.

No obstante, ha expresado la disposición de los médicos y facultativos a ayudar, como siempre en cualquier situación de emergencia, a la vez que ha recordado que las urgencias hospitalarias, las urgencias extrahospitalarias, muchos servicios hospitalarios y muchos centros de salud hoy están funcionando al cien por cien.

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Los médicos madrileños están en huelga desde este miércoles hasta el sábado 31 de octubre, ante el bloqueo de la negociación con la Consejería de Sanidad para dar respuesta a sus reivindicaciones laborales.

Este es el primero de los cuatro bloques de huelga autonómica convocados por el comité de la huelga médica y facultativa de la Comunidad de Madrid, integrado por Amyts, AME, Stop Peonadas, MUD y SIME-CSIT UP, entre octubre y diciembre.

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Entre las reivindicaciones principales del colectivo destacan la instauración de un modelo de carrera profesional abierto y permanente y la creación de una mesa de concertación médica y facultativa. EFE