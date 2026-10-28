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Las banderas de la UE ondearán a media asta en señal de duelo por el accidente ferroviario de Urda

20/01/2026 Banderas de la UE ondean a media asta frente al Consejo Europeo en señal de luto por las víctimas del accidente en Adamuz (Córdoba) POLITICA CONSEJO EUROPEO
20/01/2026 Banderas de la UE ondean a media asta frente al Consejo Europeo en señal de luto por las víctimas del accidente en Adamuz (Córdoba) POLITICA CONSEJO EUROPEO
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La Comisión Europea, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo han decidido mantener sus banderas a media asta desde este miércoles y hasta el próximo fin de semana como muestra de apoyo a España tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha dejado al menos 68 fallecidos.

Según han confirmado fuentes del Ejecutivo comunitario a Europa Press, las enseñas europeas situadas frente a sus edificios permanecerán así hasta las 00.00 horas del 1 de noviembre como muestra de "solidaridad europea" tras la colisión de los dos trenes de alta velocidad.

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Por su parte, fuentes del Consejo de la UE han indicado que esta medida se prolongará hasta las 8.00 horas del domingo, en una decisión adoptada de acuerdo con la delegación española y coordinada con el resto de las instituciones comunitarias.

En el caso de la Eurocámara, las banderas de la UE y de España ondearán a media asta hasta la medianoche del 31 de octubre en sus tres sedes de trabajo, en Bruselas, Estrasburgo (Francia) y Luxemburgo, así como en su oficina de enlace en Madrid y en la delegación regional de Barcelona, según han precisado fuentes parlamentarias.

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Este homenaje se produce después de que un AVE de Renfe y un tren de Iryo colisionaran a las 8.54 horas de este miércoles en la estación de Urda, en la provincia de Toledo, en un siniestro que ha provocado decenas de víctimas y por el que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha activado el Plan Territorial de Emergencia (Platecam).

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EuropaPress

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