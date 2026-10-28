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La nueva exposición del DHub reivindica a André Ricard, pionero del diseño industrial

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Barcelona, 28 oct (EFE).- La muestra 'André Ricard. Diseño en uso', que se podrá ver en el DHub de Barcelona del 29 de octubre al 14 de marzo, pone en valor la figura de André Ricard, referente del diseño industrial tanto por sus objetos cotidianos como por su papel en la proyección internacional del diseño hecho en España.

De origen familiar francés y con una visión contemporánea, Ricard (Barcelona, 1929) descubrió el diseño en el contexto internacional de los años cincuenta y, desde muy joven, se sintió atraído por los objetos cotidianos despojados de todo lo superfluo.

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Tal y como han explicado en rueda de prensa los comisarios Marina Povedano y Arnau Pascual, el montaje no sigue un recorrido cronológico, sino que los objetos se presentan en su contexto de uso.

"No se trata de entender una trayectoria, sino de comprender que el diseño está en el día a día y que pasa desapercibido", ha subrayado Povedano, a lo que Pascual ha agregado que su intención es la de aportar una "lectura pedagógica" para explicar "el porqué de esos diseños".

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La muestra también reconoce su faceta como teórico, un terreno en el que Ricard ha defendido el valor social y cultural del diseño, una disciplina que considera una herramienta esencial para resolver necesidades concretas y mejorar la calidad de vida de las personas y de la sociedad.

Además, la exposición pone de manifiesto su papel clave en la profesionalización, la divulgación y la promoción internacional del sector, ya que fue uno de los fundadores de la Associació de Disseny Industrial del FAD (ADI-FAD) e impulsó después su integración en el International Council of Societies of Industrial Design (ICSID).

'André Ricard. Diseño en uso', organizada por el DHub, La Fábrica, la Federació FAD y el Madrid Design Festival, reúne unas 140 piezas procedentes de los fondos del Museu del Disseny-DHub y de otras colecciones públicas y privadas.

Así, se pueden ver objetos diseñados por Ricard a lo largo de toda su carrera que han acabado convirtiéndose en emblemáticos y reconocibles, como la vajilla Compact, el cenicero Copenhaguen, la lámpara Tatú, las pinzas para hielo Tong, la pinza antipolillas Orion o los frascos para los perfumes de Puig.

El montaje, además, añade documentación de la Biblioteca i Arxiu del Disseny —fotografías, estudios, revistas y correspondencia— que ayuda a situar y contextualizar el trabajo de Ricard.

También se exponen algunos de los libros escritos por él que los visitantes pueden consultar y se muestran, por primera vez, una serie de cuadros y dibujos procedentes de su propio estudio que contribuyen a completar la visión humanista del diseñador.

La muestra pudo verse hace unos meses en Madrid, en el marco del Madrid Design Festival, y llega ahora a Barcelona tras una ampliación tanto del espacio como del número de piezas, por lo que se convierte en la gran exposición sobre este diseñador en su ciudad natal.

André Ricard ha desarrollado en Barcelona su trayectoria profesional y ha dejado huella con diseños icónicos como la antorcha de los Juegos Olímpicos de 1992, contribuyendo a la proyección internacional de la ciudad a través del diseño. EFE

gcm/rq/jdm

(foto) (vídeo) (audio)

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