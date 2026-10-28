La Liga F decreta un minuto de silencio en la próxima jornada

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Madrid, 28 oct (EFE).- La Liga F decretó que se guarde un minuto de silencio antes del inicio de todos los partidos correspondientes a la Jornada 9, que se disputará entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, en memoria de las víctimas fallecidas en el grave accidente ferroviario ocurrido entre las localidades toledanas de Los Yébenes y Urda.

El organismo anunció que los clubes, las futbolistas y las árbitras de la competición, así como todos los aficionados que se den cita en los estadios, rendirán este sentido homenaje como muestra de respeto y recuerdo hacia las personas que han perdido la vida en esta tragedia, que ha causado una profunda consternación.

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"Con este gesto, Liga F y todos sus clubes quieren trasladar su más sentido pésame y solidaridad a los familiares y allegados de las víctimas, así como expresar su cercanía y apoyo a todas las personas afectadas por este trágico suceso. El fútbol femenino profesional se une así al dolor de toda la sociedad española en estos momentos de duelo", afirmó en un comunicado.

El accidente, ocurrido en la línea Madrid-Andalucía, se ha producido esta mañana en Urda, en la provincia de Toledo, tras la colisión de un tren AVE y otro de Iryo, y ha causado, según el último balance, la muerte de 64 personas. EFE

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