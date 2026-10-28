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La FEB traslada pésame y suspende presentación de la lista de la selección femenina

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Madrid, 28 oct (EFE).- La Federación Española de Baloncesto (FEB) ha querido trasladar "el pésame del baloncesto español" a los familiares y amigos de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo y ha anunciado que suspende la presentación de la lista del seleccionador de la absoluta femenina, Miguel Méndez, de este jueves en Oviedo.

"La FEB quiere trasladar el pésame del baloncesto español a los familiares y amigos de las víctimas del accidente ferroviario de Urda, así como su solidaridad a todos los heridos y afectados por esta tragedia. DEP", transmite en un mensaje difundido a través de su cuenta en la red social X, donde además ha cambiado el avatar para poner el escudo del organismo en color negro y con un crespón.

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En lo que respecta al acto, estaba previsto el jueves a las 10:30 horas en el Ayuntamiento de Oviedo y en él iban a participar la presidenta de la FEB, Elisa Aguilar; el alcalde de la capital asturiana, Alfredo Canteli; y Méndez, quien iba a anunciar los nombres de las seleccionadas para la ventana de noviembre. En ellas habrá tres partidos; uno el día 10 en el Palacio de los Deportes de la ciudad a las 20:30 horas contra República Checa, otro el 14 en Plovdid contra Bulgaria y un último el 17 en Porec contra Croacia.

Al menos 30 personas han fallecido este miércoles en el accidente ferroviario ocurrido cerca de la estación de Urda (Toledo), entre un Ave y un Iryo, han informado a EFE fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha, que han considerado esa cifra como "un mínimo". EFE

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