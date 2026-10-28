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Izan Guevara confiado de su rendimiento en Sepang, donde logró su primer podio

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Redacción deportes, 28 oct (EFE).- El español Izan Guevara (Boscoscuro), segundo en la clasificación provisional del mundial de Moto2, a 5,5 puntos del líder Manuel González, se encuentra confiado de su rendimiento, en donde logró su primer podio en la categoría.

"Llegamos a Malasia, un circuito que me gusta mucho", explica Guevara en la nota de su equipo, donde consiguió su primer podio en Moto2, así que dice guardar "buenos recuerdos".

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"Sepang es un circuito largo y muy completo, con una mezcla de curvas rápidas y tramos de frenada y aceleración que ponen a prueba todos los aspectos de la moto y del piloto", señala Izan Guevara de las características del trazado de Sepang.

"Dado el nivel en el que nos encontramos ahora mismo", continúa Guevara, cree poder ser "muy competitivo", pero afirma estar "en un buen momento", así que destaca que debe seguir disfrutando y continuar trabajando de la misma manera.

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Lamentó no haber podido "correr en Australia", pero asegura que su confianza sigue "intacta" y este fin de semana lo volverá a "dar todo". EFE

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