Iberia habilita un vuelo adicional a Málaga y limitará los precios a Andalucía a 99 euros

Guardar

Madrid, 28 oct (EFE).- Iberia ha habilitado un vuelo adicional a Málaga tras el accidente de alta velocidad ferroviaria en Urda (Toledo), que, por el momento, ha costado la vida a 64 personas, y limitará a 99 euros los precios de sus vuelos con origen o destino en Andalucía hasta el 8 de noviembre.

Fuentes de Iberia han informado a EFE de esta decisión, además de que dispondrán aviones de mayor capacidad para dar respuesta a la demanda.

PUBLICIDAD

A partir de las 14:00 horas, Iberia tiene previstos dos vuelos de ida y vuelta a Sevilla, y tres más a Málaga, incluido el adicional habilitado.

Los precios máximos de todos sus vuelos con origen o destino a Andalucía desde Madrid quedarán topados en un máximo de 99 euros por trayecto en tarifa turista y máximo de 149 en tarifa Business hasta el domingo 8 de noviembre.

PUBLICIDAD

La compañía ha activado, además, flexibilidad para todos aquellos pasajeros que tuvieran previsto volar y hayan visto alterado su viaje por el accidente del tren. Para gestionar los cambios de sus billetes tienen a su disposición el teléfono 900 111 500.EFE