Familiares de los 2 desaparecidos de la dana esperan que haya responsabilidades políticas

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València, 28 oct (EFE).- Familiares de los dos hombres desaparecidos en la dana del 29 de octubre de 2024 en Valencia aseguran que esperan que haya responsabilidades políticas por lo sucedido para darles tranquilidad y poder cerrar su luto, y admiten sentir "rabia" al ver que la prevención podría haber evitado tantas muertes ese día.

Así lo señalan, en declaraciones a EFE TV, Saray Ruiz, hija de Francisco, desaparecido en Montserrat, y Ernesto Martínez, tío de Elisabeth Gil, que iba con su madre en el coche -cuyo cuerpo apareció una semana después- cuando desapareció en el barranco del Poyo entre Chiva y Cheste, y a los que se les ha dado por muertos en una catástrofe que dejó 233 víctimas mortales.

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Ernesto Martínez, que el día de la dana perdió a su hermana Elvira y a su sobrina Elisabeth, asegura dos años después que podrán "aprender a vivir sin ellos pero olvidarlos, nunca" y que los esfuerzos que aún hay en su búsqueda le "reconfortan" y le dan "esperanza".

La esperanza de encontrar el cuerpo de su hermana, indica, no la pierde porque el general de la Unidad Militar de Emergencias (UME) le dio la mano y dirigiéndose a él por su nombre le dijo: "Los vamos a encontrar a todos cueste lo que cueste", y se fía de la promesa que le hizo.

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A su juicio, hay "un trío: las víctimas, los medios y el pueblo", y "si hubiera fallado una de las tres patas no hay nada que hacer" pero es la "simbiosis perfecta" que hace que "dos años después sigamos aquí", añade.

Solo escuchan "mentiras" de los responsables políticos que, a su juicio, "juegan a ver quién es más torpe de todos, porque no hay ni uno que se salve", y afirma que "no hicieron nada sabiéndolo" al escuchar que en un wasap se dijo que había que dar información para dar 'una sensación de que te cagas' y eso, dice, "es más delito todavía".

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A su juicio, "cuando una persona ve un accidente y no para, es un delito penal tipificado; pues si sabes de sobra lo que está pasando y no haces nada por salvarle la vida a tu pueblo, eso también tendría que estar tipificado en el Código Penal porque también es omisión de socorro", resalta.

"Para encontrar algo de paz y tranquilidad", las víctimas necesitarían que "vayan a la cárcel", es lo que reclaman "desde el minuto uno", añade mientras se muestra "muy orgulloso de ser valenciano" y, al mismo tiempo, "avergonzado de tener el desgobierno total que hay, mires por donde lo mires".

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Saray Ruiz cuenta que, a punto de cumplirse el segundo aniversario, "los días son duros" porque vuelven a "conectar con todo lo que pasó" aunque intentan sobreponerse "esperando que haya alguna noticia nueva cada día".

Aunque le consta que siguen buscando, recuerda que antes recibían "información mucho más fluida" y reconoce que ha "perdido un poco la esperanza porque dos años se hacen eternos".

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"Cuando eres consciente de la magnitud del área de búsqueda y vas viendo cómo al principio sí que se ponen todos los equipos disponibles y luego se va reduciendo, es como que cuesta un poquito más; es una aguja en un pajar", afirma.

El "único milagro" que puede ocurrir es que "mediante una limpieza de una excavadora o por las lluvias salgan los cuerpos en algún momento, pero es muy complicado", reconoce.

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Necesita "tener el cuerpo" de su padre, "que aparezca y poder cerrar esto" porque "independientemente" de los actos que hagan, "sabes que no está y a tu mente no la puedes engañar; no puedes autoconvencerte en una mentira, por lo menos yo no puedo".

Rememora con emoción y cariño que su padre, antes de morir, salvó a sus dos hijos. "No sé qué hubiera ocurrido si también se hubieran marchado; fue un regalo muy grande" que le hizo, asegura.

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"Ellos están bien dentro de lo que cabe. Ruth es la que más recuerda y trae al presente a mi padre, y Alejandro lo evita un poco, son niños fuertes. Moví cielo y tierra para intentar que hubiera un equipo psicológico que estuviera pendiente y ahí estamos", cuenta.

En su opinión, para hacer un luto completo tendría que aparecer el cuerpo de su padre y que haya consecuencias para los responsables de la catástrofe "por falta de prevención, por falta de medios y por todo, porque al final todo lo que pudo haber fallado falló en ese momento" y no pueden quedar sin "esa reparación efectiva".

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Asegura que estas últimas semanas, en las que se han producido temporales y danas sin tan malas consecuencias como la de hace dos años, hace que lo vivan "con rabia".

"Sale la verdad que promulgábamos, que se podían haber evitado tantas muertes; siempre puede haber algún caso pero no 233 como hubo ese día. Es muy importante la prevención y que haya acción antes, durante y después para salvar a la población", proclama. EFE

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