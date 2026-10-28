El Sevilla guarda un minuto de silencio y suspende rueda de prensa de García Plaza

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Sevilla, 28 oct (EFE).- La plantilla del Sevilla guardó este miércoles un minuto de silencio en memoria de las víctimas mortales del grave accidente ferroviario ocurrido esta mañana en Urda (Toledo) en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla y el club suspendió la rueda de prensa de su entrenador, Luis García Plaza.

El Sevilla empezó su último entrenamiento para el duelo de Copa del Rey de este jueves ante el Sporting Hortaleza con un homenaje a la víctimas de este siniestro ferroviario, que hizo también que se suspenda la comparecencia de García Plaza, ha informado el club.

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Además, el Sevilla ha enviado sus "condolencias a los familiares y amigos de los fallecidos en el trágico accidente de tren producido este miércoles en la provincia de Toledo, deseando a su vez una pronta recuperación a las personas que han resultado heridas".

La expedición sevillista tiene previsto viajar el mismo día del partido hacia Madrid.

Los dos trenes implicados en el siniestro, uno de Renfe y otro de Iryo, cubrían el trayecto entre Madrid y Sevilla cuando han colisionado a las 08.45 horas y han caído por un terraplén. Por el momento, 30 personas han fallecido, según la información brindada a EFE por fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha, que han considerado esa cifra como "un mínimo". EFE

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