El PP cancela toda su agenda de precampaña tras el accidente de dos trenes en Toledo

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Madrid, 28 oct (EFE).- El Partido Popular ha cancelado este miércoles toda la agenda de precampaña en todo el país como consecuencia del accidente ferroviario que se ha producido en Toledo, ha informado la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo.

Fuentes del partido han explicado que el presidente del PP, que se encuentra en Barcelona, estaba en una entrevista con La Vanguardia cuando su equipo lo ha interrumpido para informarle del accidente ferroviario.

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Ha abandonado la sala y minutos después el PP ha decidido cancelar toda la agenda de la jornada.

En un mensaje en X, Feijóo ha dicho que está "muy preocupado" por las informaciones y que lo prioritario ahora es atender a las víctimas y acompañar a sus familias.

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"Todo mi apoyo a los equipos de emergencia que trabajan sobre el terreno", ha afirmado.

Dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), según han informado a EFE fuentes del servicio de emergencias 112, que han indicado que dos vagones han caído por un terraplén.

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Debido al accidente, la circulación entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía se encuentra interrumpida, ha informado Renfe en sus redes sociales. EFE