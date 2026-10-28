El Govern catalán descarta negociación paralela con los médicos por la huelga indefinida

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Barcelona, 28 oct (EFE).- El Departamento de Salud ha asegurado compartir, ante la huelga indefinida de Metges de Catalunya (MC) que empieza hoy, la necesidad de mejorar sus condiciones laborales, si bien ha remarcado que no puede llevar a cabo una negociación paralela con este colectivo al margen de la mesa sectorial.

Metges de Catalunya ha comenzado este miércoles una huelga indefinida, que ha mantenido en Cataluña a pesar de que en el resto del Estado otras organizaciones médicas suspendieron esta movilización por el adelanto electoral.

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El principal sindicato médico de Cataluña pide mejoras laborales, entre ellas la reducción de las horas de las guardias y medidas para una mejor conciliación, al tiempo que exige un convenio propio y una negociación bilateral entre el colectivo facultativo y el Departamento de Salud, para tratar condiciones que son características de los médicos y no de otros perfiles sanitarios.

En un comunicado, el Departamento de Salud ha afirmado este miércoles que ve "legítimas las reivindicaciones del colectivo médico" y que "comparte la necesidad de continuar mejorando sus condiciones laborales, el reconocimiento profesional y la conciliación, incluida la cuestión de las guardias de 24 horas".

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Sin embargo, el departamento que dirige la consellera Olga Pané "considera que las cuestiones laborales se deben negociar dentro de los marcos legalmente establecidos, es decir, los convenios colectivos y la mesa sectorial del ICS (Instituto Catalán de la Salud)", por lo que "no se puede abrir una negociación laboral paralela a una huelga mientras hay un convenio en negociación".

En todo caso, la Generalitat defiende que tiene "un diálogo abierto y constante con el colectivo médico", con mecanismos como la Mesa de Diálogo de Médicos y Médicas, un espacio específico en el que participan Metges de Catalunya, el Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña, el Departamento de Salud y el CatSalut.

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En este sentido, el Departamento de Salud ha planteado una mesa técnica específica en el marco del convenio del Siscat para tratar los aspectos laborales propios del colectivo médico, una vía que dice que está acordada con patronales y sindicatos.

Paralelamente, en la Mesa de Diálogo se han presentado propuestas para abordar cuestiones organizativas, incluidas las guardias de 24 horas, ha defendido el Departamento De Salud.

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La Generalitat ha decretado servicios mínimos para esta nueva huelga: los servicios de urgencias y las unidades especiales (como UCI, neonatología, partos o radioterapia) deben funcionar con normalidad, mientras que la actividad no urgente se debe prestar con al menos un 25 % de la plantilla. EFE

dic/pll/jlg