El alcalde de Sevilla cree que aún hay desinformación sobre las víctimas pero lo ve lógico

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Sevilla, 28 oct (EFE).- El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asegurado este miércoles que "desgraciadamente" en estos momentos no se está produciendo información a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), pero ha admitido que "es lógico" debido a lo reciente del siniestro.

En declaraciones a los periodistas en la Estación de Santa Justa de Sevilla, Sanz ha señalado que desde el consistorio se han puesto todos los medios a disposición de la Junta de Andalucía, del Gobierno de Castilla-La Mancha y de la Delegación del Gobierno "por lo que pueda hacer falta".

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El Ayuntamiento ha instalado en la estación un servicio para atender a los familiares, no solo desde el punto de vista psicológico, sino también a los que les pueda hacer falta alojamiento o algún tipo de servicio, según ha explicado el alcalde, quien ha señalado que espera noticias oficiales para ir informando.

Además de decretarse tres días de luto, el Ayuntamiento ha suspendido su agenda oficial y esta tarde se suma a la convocatoria que ha hecho la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de un minuto de silencio a las 20:00 horas, y que se realizará frente al Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta.

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Ha señalado que no sabe "absolutamente nada" de las víctimas, tanto de muertos como de heridos, y que el Ayuntamiento está "a la espera" de tener datos y ha añadido que hay familiares que van camino del lugar del siniestro "y que incluso ya alguno ha recogido a algunos sevillanos que iban en los trenes".

Sanz ha insistido en que está a la espera de que Renfe solicite si necesita medios de transporte. De momento el Ayuntamiento no ha fletado nada pero lo hará "si se nos solicita", ha dicho.

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Ha indicado que no se conoce el paradero de la exministra Fátima Báñez, ya que "desgraciadamente" iba en un vagón del Iryo, y que se trasladaba a un acto que se iba a celebrar en la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía. EFE