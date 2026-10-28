El actor Manuel Bandera viajaba en el AVE accidentado, "una tragedia tremenda"

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Madrid, 28 oct (EFE).- El actor malagueño Manuel Bandera es uno de los pasajeros que viajaba en el AVE accidentado esta mañana en Urda (Toledo), con un balance provisional de 30 muertos, "una tragedia tremenda" de la que ha salido prácticamente ileso, según ha narrado en declaraciones a Onda Cero.

Bandera viajaba en el vagón 1 del AVE Madrid-Sevilla que ha colisionado con un convoy de Iryo que estaba detenido en la vía. "He tenido una suerte inmensa", ha señalado el actor, ya que ese vagón iba a la cola del AVE.

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"Estoy bien, con un shock tremendo, no he pasado nada igual en mi vida", ha dicho Bandera, que a nivel físico ha sufrido "una pequeña contusión en las costillas y nada más".

El actor ha explicado que el AVE se detuvo en la vía a la media hora de haber salido de Madrid, aproximadamente y que el maquinista explicó a los pasajeros que estaban detenidos por afluencia de trenes en la vía.

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"A los dos minutos arrancó y a los 5 o 10 pasó el accidente, pinta que alguien o algo dio luz verde y en la vía había aún un Iryo parado", ha dicho el actor, que en el momento de hacer estas declaraciones esperaba a ser trasladado, junto a otros pasajeros, "a un polideportivo cercano", en Udra.

"Es una experiencia que se te queda dentro", ha agregado Bandera, que viajaba a Sevilla para grabar un programa en Canal Sur, 'La gran audición', como hace cada miércoles a las 8 de la mañana, para regresar al día siguiente. EFE

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