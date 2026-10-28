Bolaños asegura que aportarán hoy el listado de los afectados por la ley de nietos

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Madrid, 28 oct (EFE).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado este miércoles que su departamento dará cumplimiento hoy al requerimiento del Tribunal Supremo y aportará el listado de las más de 163.000 personas que consiguieron la nacionalidad española gracias a la ley de nietos.

Lo ha dicho en una entrevista en 'Radiocable' recogida por EFE, en la que ha asegurado que el Gobierno va a facilitar esta información "con absoluta transparencia".

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La Sala de lo Contencioso Administrativo reclamó el pasado viernes a los ministros de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares la relación nominal de las 163.020 personas afectadas inscritas en el Centro de Residentes Ausentes (CERA).

Y advirtió a sendos ministros de que si transcurrido ese plazo no han enviado esa información, la Sala podrá acordar una multa coercitiva de 1.000 euros por incumplir este requerimiento, así como reiterar estas multas hasta la completa ejecución del fallo judicial o deducir, en su caso, el testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que correspondiese.

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"Hoy vamos a dar cumplimiento al requerimiento del Tribunal Supremo y vamos a aportar el listado completo de las más de 163.000 personas que consiguieron la nacionalidad española gracias a la ley de nietos, y por tanto hoy lo vamos a facilitar al Supremo con absoluta transparencia", ha subrayado el ministro de Justicia.

Bolaños ha explicado que el voto CERA casi nunca afecta al resultado electoral global porque suele participar en torno a un 10 % del total, lo que serían unos 16.000 votos, que repartidos entre 52 circunscripciones "no cambia casi nunca nada" y "electoralmente no tiene ningún efecto".

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De hecho -ha recordado- en las últimas elecciones generales el voto CERA cambió un diputado: lo perdió el PSOE y lo ganó el PP.

El ministro ha acusado a la derecha y la ultraderecha de cuestionar el censo electoral, siguiendo "el manual del perfecto ultraderechista mundial" y ha recordado que la instrucción que se cuestiona ahora "ha funcionado en docenas de procesos electorales en España y nunca nadie ha dicho ni pío".

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"Hasta que llega la ultraderecha y ahora le parece que es un tema de campaña que a ellos les va bien, porque me imagino que cuestionar el sistema para un ultraderechista que, en el fondo, lo que no quiere es que haya democracia, pues le va bien". EFE