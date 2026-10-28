Bajan a 18 los ingresados por el accidente de autobús del domingo, 7 de ellos graves

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Barcelona, 28 oct (EFE).- Los ingresados por el accidente del pasado domingo del autobús de línea de Fogars de Montclús (Barcelona) han bajado a 18, de los cuales 6 están en estado grave y uno, muy grave.

Es la última actualización del Departamento de Salud sobre el estado de los ingresados por el accidente que tuvo lugar el domingo por la tarde cuando, por causas que se están investigando, el autobús se salió de la carretera, una vía estrecha de curvas, y se precipitó por un talud, dejando 87 heridos.

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El último balance de este martes indica que la cifra de ingresados ha bajado de los 21 de ayer a 18 pacientes: uno está muy grave, seis graves y once, leves. EFE