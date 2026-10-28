Al menos diez fallecidos en el accidente de tren de Urda (Toledo)

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En directo | Accidente ferroviario en Toledo: al menos 10 muertos tras el choque de dos trenes en la línea Madrid-Andalucía El accidente de tren se ha producido a primera hora de este miércoles y ha hecho volcar dos vagones por un terraplén

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