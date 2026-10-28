Al menos diez fallecidos en el accidente de tren de Urda (Toledo)

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Elecciones generales España 29-N, en directo | El choque de trenes en Toledo paraliza la precampaña electoral
El BOE publica este miércoles las listas al Congreso y al Senado, en una precampaña marcada por los pactos PP-Vox y PSOE-Frente Amplio que Podemos considera “bipartidismo 2.0”. Feijóo viaja a Barcelona, Illa presenta sus listas en la misma ciudad y Abascal cierra la jornada con un mitin en Valladolid.
Antes de tirar las cáscaras de las nueces, mira estas ideas prácticas para reciclarlas en casa
Pegamento, pintura y cuerda bastan para transformar cáscaras de nuez en adornos navideños, cajas de regalo y marcasitios para la mesa de otoño
En directo | Accidente ferroviario en Toledo: al menos 10 muertos tras el choque de dos trenes en la línea Madrid-Andalucía
El accidente de tren se ha producido a primera hora de este miércoles y ha hecho volcar dos vagones por un terraplén
Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5
Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas
Begoña Gómez denuncia al PP por el vídeo con IA que le hace decir que es “zurda” porque consiguió una cátedra “gracias” a que su marido es presidente del Gobierno
El avatar generado con inteligencia artificial asegura que “si tener una cátedra gracias a que mi marido es presidente es de zurdos, pues sí, soy zurda”. El mismo vídeo recrea a Ábalos diciendo que es zurdo porque consume prostitución, y a Zapatero asegurando que lo es porque “esconde joyas”
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