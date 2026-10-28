Adif traslada sus condolencias a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario

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Madrid, 28 oct (EFE).- Adif y Adif Alta Velocidad han transmitido sus condolencias a los familiares de las víctimas y desea la pronta recuperación de los heridos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), registrado este miércoles.

El ente gestor de infraestructuras ferroviarias se ha referido en la red social X al accidente, que se ha producido al colisionar dos trenes en Castilla-La Mancha, en el que están trabajando en coordinación con los servicios de emergencias y empresas ferroviarias.

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Además, Adif ha publicado los teléfonos de atención a los familiares, el de Renfe, el 900 10 10 20, y el de Iryo, 900 001 403.

El ente gestor de infraestructuras ferroviarias ha habilitado puntos de atención a afectados por el accidente en las estaciones de Madrid-Puerta de Atocha Almudena Grandes, Sevilla-Santa Justa y Córdoba-Julio Anguita. EFECOM

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