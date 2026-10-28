4-3. Los Rays resisten ante los Cerveceros y fuerzan el quinto juego

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Redacción deportes, 27 oct (EFE).- Los Rays de Tampa Bay se impusieron este martes por 4-3 en 12 entradas a los Cerveceros de Milwaukee en el cuarto juego de la Serie Mundial de las Grandes Ligas, disputado en el Tropicana Field de San Petersburgo (Florida), y evitaron la derrota para forzar un quinto encuentro que mantiene viva la lucha por el título.

Después de perder los dos primeros partidos en el American Family Field y ceder también en el primer juego disputado en su estadio, los Rays reaccionaron para frenar la barrida de Milwaukee y prolongar una serie que parecía encarrilada a favor de los Cerveceros.

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El encuentro comenzó con protagonismo de los lanzadores, hasta que Tampa Bay abrió el marcador en la segunda entrada con un doble de Chandler Simpson que permitió anotar a Jonny DeLuca.

Milwaukee igualó en el cuarto episodio gracias a un doble de Cooper Pratt, pero los Rays recuperaron la ventaja con una carrera de Junior Caminero.

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Un jonrón solitario de David Hamilton en la quinta entrada volvió a establecer el empate, que se mantuvo durante los siguientes innings.

Tras un final de infarto, en entradas extras, exactamente en la décimo segunda, los Rays remontaron el 3-2 con un sencillo de Jonny DeLuca que igualó el marcador y otro imparable de Chandler Simpson que impulsó la carrera definitiva para sellar el 4-3.

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Tampa Bay forzó así un quinto partido, que se jugará este miércoles, y alargó una Serie Mundial que parecía sentenciada. EFE

(foto)