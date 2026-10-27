Vox niega negociaciones más amplias con el PP tras pactar listas conjuntas para el Senado

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Madrid, 27 oct (EFE).- El eurodiputado y coordinador jurídico de Vox, Jorge Buxadé, ha negado este martes que estén ya en negociaciones programáticas con el PP para otro tipo de mayorías e incluso para el Gobierno tras haber pactado listas conjuntas en el Senado para las elecciones del próximo 29 de noviembre.

"No, esto es simplemente un gesto democrático, un acto de responsabilidad, de altura de miras ante la coalición montada por Pedro Sánchez con la izquierda más extremista de Europa", ha dicho Buxadé al ser preguntado en RNE por si las negociaciones con el PP son más amplias.

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Ha incidido en que el acuerdo sobre las candidaturas del Senado se ha hecho "pensando en España" para que haya una mayoría con "sentido común" en la Cámara Alta y ha asegurado que con la inclusión en las listas del PP de seis circunscripciones de candidatos independientes propuestos por Vox sus votantes se van a sentir "perfectamente" representados.

En el caso de un hipotético acuerdo para el Gobierno después de las elecciones con el PP, la prioridad nacional estará "sin duda" en las negociaciones, ha señalado Buxadé, quien también ha apostado por una reestructuración "brutal" de los ministerios y del resto de la administración pública. EFE

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