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Vox avanza: la prioridad nacional y reducir la administración del Estado estará presente en la negociación con PP

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El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha avanzado que el concepto de 'prioridad nacional' y una "reducción del Estado", con una "brutal reducción de los ministerios", estarán presente en unas hipotéticas negociaciones con el PP en el caso de que ambos partidos políticos sumen mayoría tras las elecciones generales del 29 de noviembre.

En declaraciones a 'RNE', recogidas por Europa Press, Buxadé ha defendido que Vox abordará la 'prioridad nacional' con el PP en las negociaciones de un hipotético gobierno de coalición, tal y como ha ocurrido en los ejecutivos autonómicos que ambas formaciones comparten. "Es una idea política de sentido común y es la garantía del Estado social", ha enfatizado.

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El dirigente de Vox ha denunciado que el Estado social "que han construido nuestros mayores y nuestros padres está en una situación de colapso", recalcando que el dinero y los bienes públicos son "escasos" y hay que aplicar unos criterios.

"Hasta ahora se está aplicando el criterio de que el último que llega se lo lleva. Y nosotros entendemos que debe aplicarse otro criterio en el reparto de los bienes públicos que son, por desgracia, escasos", ha dicho Buxadé, que también ha defendido al "extranjero que reside, trabaja y contribuye" en España y que, por supuesto "ni comete delitos ni vive de las ayudas públicas".

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MENOS MINISTERIOS

Buxadé ha abogado además por una "brutal reducción de los ministerios y de todas las estructuras administrativas" del Gobierno de Sánchez que, según ha denunciado, ha batido "todos los récords de la historia" al haber colocado a gente con "contratos a dedos".

A su juicio, no se puede permitir que "la administración del Estado se haya multiplicado por mil" cuando "los españoles están sufriendo para llenar la cesta de la compra". "Hay que reducir el Estado, hay que gestionar mejor (...) el dinero de los españoles es de los españoles", ha reiterado, para insistir en defender una "gran reestructuración de los departamentos ministeriales", donde habrá que analizar "quién ha hecho cosas buenas y quién ha hecho cosas malas".

Por último, Buxadé ha desvinculado el acuerdo con el PP en el Senado con unas futuras negociaciones en el gobierno central. "Fue un acto de responsabilidad, de altura de miras, ante la coalición montada por Pedro Sánchez con la izquierda más extremista de Europa", ha apostillado.

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