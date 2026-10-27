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Vila-Matas, Premio Nacional de las Letras 2026 por una trayectoria ejemplar y subversiva

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Madrid, 27 oct (EFE).- Enrique Vila-Matas (Barcelona, 1948) ha sido galardonado con el Premio Nacional de las Letras Españolas correspondiente al año 2026, que concede el Ministerio de Cultura y está dotado con 50.000 euros, a propuesta del jurado reunido este martes.

El jurado ha elegido al autor catalán por "su influencia decisiva en la narrativa contemporánea, su aportación a la tradición borgiana en lengua española, así como por una originalidad formal y fidelidad al espíritu metaficcional de Cervantes desde una dilatada y ejemplar trayectoria".

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El Premio Nacional de las Letras distingue el conjunto de la labor literaria, en cualquiera de las lenguas españolas, de un autor español o autora española, cuya obra esté considerada como parte integrante del conjunto de la literatura española actual.

El jurado ha señalado que el autor de novelas como 'Bartleby y compañía' o 'París no se acaba nunca' encarna "de manera magistral los principios medulares de la ficción posmoderna a través de un estilo particular donde las fronteras entre realidad y fabulación se difuminan y entremezclan con absoluta fluidez, construyendo un universo literario que dialoga con la tradición mientras la reinventa".

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"Al convertir la duda en método y la lectura en aventura, reivindica la creación literaria como un arte de la inteligencia y del placer", señala el acta, que también destaca que “su cuestionamiento de la autoridad narrativa, sumado a una agudeza y un humor que raya en el laconismo y la ironía, lo sitúan como uno de nuestros escritores más subversivos".

El jurado aplaude su proyecto "creativo y arriesgado" que, a través de un viaje metaliterario apoyado en la cita, el mestizaje y el juego ensayístico, investiga a fondo el género de la novela, la autoría, la identidad personal y el porvenir de la escritura.

Por último, el jurado ha expresado que “su creación, profundamente filosófica, poética y libérrima, reflexiona sobre el papel de la literatura en el mundo actual" y lo considera "maestro del quiebro y especialista en abrir nuevos frentes", autor "inclasificable y sorprendente, cuya agudeza y pasión por la literatura le han llevado a ser uno de nuestros autores más reconocidos en el panorama internacional".

Nacido en Barcelona en 1948, Vila-Matas estudió Derecho y Periodismo e inició su vida profesional como redactor de la revista de cine 'Fotogramas'.

Su obra, traducida a una treintena de idiomas, se compone de novelas como ‘El viaje vertical’ (1999), ‘Bartleby y compañía’ (2000), ‘París no se acaba nunca’ (2003), ‘Doctor Pasavento’ (2005), ‘Ocho entrevistas inventadas’ (2024) y ‘Canon de cámara oscura’ (2025).

Ha publicado libros de relatos como ‘Suicidios ejemplares’ (1991), ‘Hijos sin hijos’ (1993), ‘Exploradores del abismo’ (2007) o la recopilación ‘Recuerdos inventados’ (1994); y ensayos como ‘El viajero más lento’ (1992), ‘Desde la ciudad nerviosa ‘(2000), ‘Y Pasavento ya no estaba’ (2008) y ‘La locura’ (2024).

Entre sus galardones destacan el Premio Ciudad de Barcelona por ‘Bartleby y compañía’ en 2001, novela que en el 2002 recibió el Prix du Meilleur Livre Étranger en Francia y el Fernando Aguirre-Libralire.

Este mismo año, recibió el premio Herralde de Novela por ‘El mal de Montano’, obra que también obtuvo el Nacional de la Crítica y el Prix Médicis étranger en 2003. En 2006 ganó el premio Internazionale Ennio Flaiano de Narrativa y los premios Fundación Lara a la mejor novela del año y de la Real Academia Española por ‘Doctor Pasavento’, y en 2014 obtuvo el Formentor de las Letras por toda su obra.

Además, fue nombrado Caballero de la Legión de Honor francesa en 2006, en 2009 recibió el título de Doctor honoris causa en Letras por la Universidad de los Andes (ULA) de Mérida, Venezuela, y en 2013 fue nombrado Oficial de la Orden de las Artes y las Letras por el gobierno de Francia.

El Premio Nacional de las Letras reconoció en su pasada edición a María Victoria Atencia, uniéndose a una amplia lista de galardonados entre quienes se encuentran Manuel Rivas, Cristina Fernández Cubas, Luis Landero, Rosa Montero, José María Merino Sánchez, Luis Mateo Díez, Francisca Aguirre o Bernardo Atxaga. EFE

(Foto)

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