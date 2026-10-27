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Renovación en las listas de Frente Amplio al Congreso: repiten solo diez diputados y Urtasun es el único ministro

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Las listas de Frente Amplio para el Congreso en las elecciones generales del 29N arrojan una profunda renovación con respecto a las que presentó Sumar en 2023, donde repiten solo 10 diez diputados que han tenido escaño durante la legislatura ya terminada.

Además, el titular de Cultura, Ernest Urtasun, es el único ministro del ala minoritaria del Ejecutivo que figura en la candidatura, como número dos por la provincia de Barcelona.

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Los nuevos referentes de Frente Amplio son la aspirante a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, y el cabeza de lista por Madrid, el dirigente de Más Madrid Emilio Delgado, en una coalición que implica una honda remodelación de este espacio político, pero también cuenta con perfiles que aportan experiencia parlamentaria y política.

La candidatura de Sumar obtuvo 31 diputados pero el grupo plurinacional se quedó en 27 tras la ruptura con Podemos a nivel estatal. Además, durante la legislatura recién terminada se produjeron varias renuncias que supuso el escaño para candidatos que fueron en puestos más rezagados.

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En la esfera del Ejecutivo han renunciado a ir en listas la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que fue la candidata en 2023 y la ministra de Sanidad, Mónica García. Tampoco integran la candidatura la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego y el ministro de Derechos Sociales Pablo Bustinduy, quien ejerce como portavoz de campaña de Frente Amplio.

Dentro de los nombres que repiten en listas, figura la portavoz del grupo plurinacional y coordinadora general de Movimiento Sumar, Verónica Barbero, la diputada de Más Madrid, Tesh Sidi, y el dirigente de IU, Toni Valero. Los tres copan el segundo, tercer y cuarto puesto de la candidatura por la capital.

Otros parlamentarios durante la legislatura que volverán a optar a repetir escaño son Esther Gil de Reboleño, que vuelve a encabezar la lista por Cádiz; Lander Martínez, que comandará la lista por Vizcaya, y el secretario general del PCE, Enrique Santiago, que irá de número uno por la circunscripción de Sevilla.

También optan a revalidar su escaño los dos integrantes de Compromís, Àgueda Micó y Alberto Ibáñez, aunque la primera terminó saliendo del grupo Sumar para terminar en el Mixto. En su caso, la aspiración es que la candidatura Compromís-Frente Valenciano tenga grupo propio y en caso contrario hablarán con sus socios electorales.

DIPUTADOS QUE NO SIGUEN

En el caso de los Comuns repiten en las listas de Frente Amplio Júlia Boada y Viviane Ogou. En contraposición, quedan fuera de la candidatura al Congreso con respecto a 2023 Félix Alonso, Eloi Badia, la coordinadora de la formación, Candela López, y los coportavoces Gerardo Pisarello y Aina Vidal. En el caso de esta última su salida generó malestar en un sector de la formación y que se plasmó con cerca del 30% de voto en contra al refrendo de las listas en el máximo órgano de dirección.

También sale de las listas de Frente Amplio el diplomático Agustín Santos, que fue en los pasados comicios el número dos de Yolanda Díaz en la lista de Madrid.

Otros que no revalidarán escaños son Rafael Cofiño, Txema Guijarro, Francisco Sierra, Carlos Martín y Manolo Lago, que fueron cuota de Sumar en 2023; ni tampoco lo harán Nahuel González y Engracia Rivera, que formaban parte del grupo por la cuota de IU, ni Alda Recas del lado de Más Madrid.

Tampoco repetirá el parlamentario balear Vicenç Vidal al que remplaza como referente electoral de Ara Més Carmen Gomila ni el presidente de la Chunta Aragonesista Jorge Pueyo, que es el líder del partido a nivel autonómico y releva como cabeza de lista por Zaragoza de Frente Amplio la activista de los derechos LGTBi Marina Rodríguez. La diputada Laura Vergara, que relevó a Pueyo cuando fue candidato a los autonómicas en Aragón, sale también de las listas.

Entre los enclaves donde la coalición Sumar, junto a Podemos, consiguió escaño en 2023 y se ha registrado renovación destaca el caso de Galicia, donde el exalcalde de A Pobra do Caramiñal Xosé Lois Piñeiro y la líder de Sumar en Vigo, Gloria Alonso, encabezan las listas de Frente Amplio al Congreso por A Coruña y Pontevedra, respectivamente.

Respecto a Asturias IU encabezará esta circunscripción con Antonio González Ponte como número uno mientras que en Murcia hará lo propio la coordinadora de IU en la región Penélope Luna.

En Málaga, también a propuesta de IU, el cabeza de lista será el abogado y activista de la Flotilla rumbo a Gaza, Rafael Borrego; en Córdoba será para el líder provincial de IU, Sebastián Pérez; y en Granada también el número uno será un miembro de esta formación, el edil en el municipio de Huétor Jesús Fernández.

Mientras, en Barcelona completan la lista que encabezan Colau y Urtasun los dirigentes de Comuns Júlia Miralles (3), Andrés García Berrio (4), Lucía Martín (5) y Joan Mena (6), quien ya fue diputado en la legislatura entre 2019 y 2023. Viviane Ogou ira en el puesto séptimo de la lista por Barcelona, más rezagado, y Boada es la cabeza de lista por Girona.

En el caso de la circunscripción de Las Palmas (Canarias), encabeza el dirigente de Nueva Canarias Luis Campos (NC) en la coalición junto a Frente Amplio y Podemos, bajo la marca Unión del Pueblo Canario.

DOS EXDIRIGENTES DE PODEMOS EN LAS LISTAS DE ANDALUCÍA

En el caso de Andalucía Frente Amplio ha incluido en puestos de sus listas a exdirigentes de Podemos como el que fuera dirigente del partido en Almería José Miguel Ramos, que ocupa el puesto quinto por esta provincia, y sobre todo la excoordinadora autonómica de la formación morada, Raquel Martínez, que se integra como número 4 en la candidatura a la Cámara Baja por la provincia de Málaga.

Una de las curiosidades de la lista radica en que el pintor y escultor Antonio López y la histórica dirigente ecologista Inés Sabanés cerrarán de forma simbólica la lista de Frente Amplio al Congreso por la circunscripción de Madrid a las elecciones generales del 29N.

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EuropaPress

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