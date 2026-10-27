Renfe adjudica a Siemens 30 trenes AVE por 1.218 millones, su mayor contrato histórico

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Madrid, 27 oct (EFE).- Renfe ha adjudicado a Siemens 30 nuevos trenes de alta velocidad, con un presupuesto inicial de 1.218 millones de euros (sin IVA), aunque está prevista una posible ampliación a 10 unidades más, lo que lo convierte en el mayor contrato en la historia de la compañía.

Según ha informado la empresa en un comunicado tras la reunión de su consejo de administración este martes, el precio final de la adjudicación ha sido de 1.218 millones de euros, que incluye estos 30 trenes más los elementos necesarios para su mantenimiento.

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La operadora ferroviaria pública ha optado por la empresa alemana Siemens frente a la japonesa Hitachi, que optaba al contrato con su tren ETR1000 de última generación, una evolución del modelo que ya tiene en operación en España a través de Iryo.

Las primeras cinco unidades del nuevo tren deberán entregarse en 40 meses (en torno a la primavera de 2030) y el resto, "con una cadencia uniforme" hasta completar el pedido en 62 meses (a principio de 2032), ha asegurado Renfe, que "no puede permitirse volver a sufrir retrasos en la entrega de los fabricantes, como los experimentados en recientes adquisiciones", en referencia a los Talgo S106, cuya entrega se retrasó más de dos años.

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Los nuevos trenes -que ofrecerán 520 plazas en un total de siete coches- están diseñados para alcanzar los 350 kilómetros por hora, lo que permitiría cubrir el trayecto Madrid-Barcelona en dos horas. Hasta ahora ninguno de los trenes que circulan por las vías españolas puede alcanzar esa velocidad.

Esta adjudicación, largamente esperada, supone el inicio de la renovación de una flota que, en algunos casos, lleva en servicio desde el arranque de la alta velocidad en España, en 1992, y contribuirá a reforzar el liderazgo de Renfe en el mercado liberalizado de alta velocidad, señala la compañía.

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Uno de los objetivos del modelo encargado, denominado Velaro Novo, es mejorar la disponibilidad de la flota para lo que incorporarán menos componentes y una mayor monitorización de los sistemas y reducirán necesidades de mantenimiento, número de averías y retrasos.

La plataforma del Velaro Novo es una evolución tecnológica de la serie 103 que ya opera Renfe en España, aunque cuenta con nuevos desarrollos técnicos y mejoras en las prestaciones, de modo que aprovecha mejor el espacio para los viajeros, reduce el consumo de energía y facilita el mantenimiento.

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La configuración prevista de los trenes consta de siete coches y 520 plazas en una sola planta, distribuidas en dos clases: 404 en turista, el 78 % del total, con dos asientos a cada lado del pasillo, y 116 en preferente, el 22 %, con dos asientos a un lado y uno al otro.

La reducción del peso y del espacio ocupado por los equipos técnicos respecto al actual parque de alta velocidad de Renfe permite aumentar las plazas manteniendo la longitud del tren.

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El diseño de los nuevos 'bogies' (las estructuras que alojan las ruedas), el menor peso y una aerodinámica mejorada permitirán un viaje más silencioso, con menos vibraciones y mayor estabilidad a altas velocidades.

La aerodinámica también busca reducir las ondas de presión en túneles y el ruido al cruzarse dos trenes, una mejora especialmente relevante en líneas con numerosos túneles.

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Su arquitectura digital está preparada para ofrecer wifi de mayor capacidad y facilitar las actualizaciones de los sistemas durante la vida útil del tren.

La propuesta de Siemens, según resalta Renfe, contempla un mantenimiento flexible, acompañado de compromisos elevados de disponibilidad y fiabilidad, para favorecer un mejor aprovechamiento de los trenes en la actividad comercial.

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Además, el sistema 'Last Mile' incorpora baterías de alta capacidad que pueden alimentar los equipos de tracción y permitir el desplazamiento del tren en caso de incidencia, lo que reduce la dependencia inmediata de locomotoras de rescate y mejora la capacidad de respuesta y los tiempos de atención al viajero.

La empresa adjudicataria presenta un perfil de elevada solvencia empresarial y financiera, con capacidad para abordar contratos de gran escala, según la operadora española, que resalta las últimas adjudicaciones a Siemens: diez Velaro Novo para Vietnam y otros diez más para Brightline West, la nueva conexión ferroviaria entre Las Vegas y el sur de California, en Estados Unidos.

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El ministro de Transporte, Óscar Puente, visitó en septiembre de 2025 la fábrica de Siemens en Dusseldorf (Alemania) para interesarse por la implantación de los 350 km/h en la alta velocidad ferroviaria, al igual que hizo tres meses más tarde en la fábrica de Hitachi en Pistoia (Italia).

Al cierre de 2025, Renfe contaba con un total de 230 trenes de Alta Velocidad-Larga Distancia. EFE