Podemos califica de "bipartidismo 2.0" los pactos del Senado PP-Vox y PSOE-Frente Amplio

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Madrid, 27 oct (EFE).- La líder de Podemos, Ione Belarra, ha calificado este martes los acuerdos alcanzados en el Senado entre PP y Vox, por un lado, y PSOE y Frente Amplio, por otro, de "bipartidismo 2.0", y ha dicho que la ciudadanía no necesita esto, sino "una izquierda que esté dispuesta a defender derechos".

"Esos acuerdos al Senado entre el PP y Vox, y también entre el PSOE y el Frente Amplio, es bipartidismo 2.0. Es más de lo mismo. Y creo que el principal causante de la mayoría de problemas que tiene este país, que es el bipartidismo, no va a ser parte de la solución. Yo creo que en este país hace falta otra cosa", ha dicho en una rueda de prensa en el Congreso.

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En su opinión, lo necesario es "una izquierda que esté dispuesta a defender derechos y que esté dispuesta a hacer lo que hay que hacer para democratizar nuestra sociedad".

Y cree que la "alternativa al bipartidismo" es el tándem electoral formado entre la candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales, Irene Montero, y el de ERC, Gabriel Rufián, tras el pacto alcanzado entre ambas formaciones para colaborar.

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Preguntada sobre la posibilidad de que Montero haga campaña en lugares en los que Podemos ha pactado con Frente Amplio y otras formaciones de izquierdas, como en la Comunidad Valenciana con la candidatura liderada por Compromís, ha dicho que estarán en todos los territorios pero ha vuelto a apelar al tándem con Rufián.

Por su parte, el diputado de Compromís Alberto Ibáñez, del grupo Sumar, ha dicho en otra rueda que si en la Comunidad Valenciana ha habido una única candidatura a la izquierda del PSOE es porque no se dedican "a pontificar y a dar lecciones de cómo construir la unidad" y porque están "alejados de los egos de la M-30 madrileña".

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"Si hay acuerdo en Valencia con Podem es gracias a la dirección autonómica de Podem", ha añadido, haciendo una crítica implícita a Montero.

Y sobre el pacto PP-Vox en el Senado, con el que ambos partidos renuncian a presentar candidaturas propias en determinadas circunscripciones en beneficio del otro, ha asegurado que le da "asco". EFE

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(Vídeo)