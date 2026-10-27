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Navantia bota con éxito en Ferrol la segunda fragata F-110 para la Armada

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Ferrol, 27 oct (EFE).- Navantia ha botado este martes con éxito en el astillero de Ferrol la fragata F-112 Roger de Lauria, la segunda de la serie F-110 para la Armada, poco más de un año después de la botadura del primer buque del programa.

Roger de Lauria, de 145 metros de eslora y 18 de manga, forma parte de una serie de fragatas "especialmente preparadas para la guerra antisubmarina y el combate naval", ha destacado la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, durante la ceremonia de botadura, realizada durante la pleamar.

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Valcarce ha señalado que las F-110 constituyen un programa naval "de enorme envergadura", destinado a "proporcionar a nuestras Fuerzas Armadas las capacidades para afrontar desafíos para la seguridad marítima, que es esencial para la defensa de España".

En términos similares se ha expresado el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, Antonio Piñeiro, que ha dicho que las fragatas constituyen un "proyecto de Estado" y la "respuesta nacional a los desafíos de un entorno geoestratégico cada vez más exigente".

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Por su parte, el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, ha defendido que se trata de las fragatas "más avanzadas del mundo", que sitúan a España "entre las referencias de la construcción naval militar más avanzada".

La serie F-110 es "mucho más que un programa de defensa, es un gran proyecto tecnológico e industrial del país", ha insistido Domínguez, que ha puesto en valor algunas de sus características más innovadoras, como el gemelo digital o el sistema de servicios integrados, que recorre el buque "como un auténtico sistema nervioso".

La botadura ha sido amadrinada por la escritora Almudena de Arteaga, descendiente directa del marino y almirante que da nombre al buque, y se ha ejecutado gracias al trabajo del plantel principal y de la industria auxiliar de la factoría, con unos 500 trabajadores supervisando en tierra su desarrollo.

"Que la mar te sea propicia, que tus misiones fortalezcan la paz y la seguridad de todos y que sea siempre refugio para los hombres y mujeres que compondrán tus dotaciones", ha deseado la madrina, antes de cortar la cinta para que el barco se deslizase hacia el mar.

En el acto estuvieron presentes también el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y los conselleiros de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, entre otras autoridades, así como representantes del ámbito de la Defensa de varios países.

El contrato de las F-110 está presupuestado en más de 4.900 millones de euros y aporta trabajo a unas 2.100 personas en la planta ferrolana.

El director del astillero de Ferrol, Eduardo Dobarro, ha recordado que el programa también impulsa la modernización industrial de esa infraestructura, con nuevos modelos productivos que les permitirán "ser más competitivos y afrontar con seguridad los programas futuros navales".

Cuatro de las cinco unidades encargadas por el Ministerio de Defensa están ya en proceso de ejecución en Ferrol.

La primera de ellas, la F-111 Bonifaz, fue botada en septiembre de 2025 en presencia de la reina Sofía y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y continúa con el montaje, con entrega prevista para 2028. EFE

(foto)

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