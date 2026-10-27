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Los médicos iniciarán este miércoles huelgas en la Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña

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Madrid, 27 oct (EFE).- Médicos y personal facultativo sanitario comenzarán este miércoles huelgas en la Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña para exigir la mejora de las condiciones laborales, como es el caso de las guardias, y del ejercicio de la profesión.

En otras autonomías, como en Canarias los paros ya se han iniciado, mientras que en Castilla-La Mancha y Andalucía tendrán lugar en noviembre.

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Los sindicatos médicos CESM, SMA y SME decidieron aplazar la huelga indefinida estatal tras la convocatoria de elecciones generales, lo que no ha impedido que se convoquen paros a nivel autonómico.

El comité de huelga consideró que la convocatoria electoral cambiaba por completo el escenario al decaer el proyecto de Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad y no existir, hasta la formación de un nuevo Ejecutivo, un interlocutor con capacidad para negociar las demandas de médicos y facultativos.

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Se han convocado cuatro bloques de huelgas: desde las 08:00 del 28 de octubre hasta las 08:00 del 31 de octubre de 2026; del 4 al 7 de noviembre, del 18 al 21 de noviembre, y del 9 al 12 de diciembre.

Respecto a los servicios mínimos fijados por la Consejería de Sanidad, el Comité de Huelga de Médicos y Facultativos de la Comunidad de Madrid -integrado por sindicatos como la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), entre otros- mostró su desacuerdo al considerarlos "abusivos" y que limitan el ejercicio efectivo del derecho a la huelga.

Además, con el inicio de la campaña electoral el 13 de noviembre, el Comité de Huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) llevará a cabo distintas movilizaciones.

En ese sentido, está prevista una manifestación unitaria en Madrid para el 21 de noviembre, con un recorrido del Ministerio de Sanidad al Congreso de los Diputados.

El sindicato Metges de Catalunya iniciará este miércoles una huelga médica indefinida con una manifestación en la Diagonal para reivindicar mejoras laborales y un convenio propio para el colectivo.

La organización ha recogido sus reivindicaciones en un documento de doce puntos, entre los que se encuentra la reforma de las guardias, la jubilación anticipada o la regulación del exceso de actividad.

El sindicato médico Avanza, que forma parte de la Unión Médica y Facultativa (UMYF), también ha mantenido la convocatoria de huelga autonómica indefinida a partir de hoy.

La organización presenta dos ámbitos de negociación: por un lado, el Estatuto Médico y Facultativo propio y, por otro, la retribución y regulación de las guardias, la organización de la Atención Primaria o las plantillas, entre otras reivindicaciones.

La huelga de médicos comenzó el pasado 16 de octubre, convocada en el Servicio Canario de la Salud (SCS).

Los últimos datos de este martes apuntan a un seguimiento del 6,18 %, tanto en el ámbito de la Atención Primaria como en el de la hospitalaria, según la Consejería de Sanidad canaria.

Un comunicado de la consejería ha señalado que de los 4.145 médicos afectados por esta convocatoria, 256 profesionales han seguido el paro.

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha convocado una huelga indefinida de médicos y facultativos en Andalucía a partir del 13 de noviembre de 2026, con tres semanas de paros ininterrumpidos de 24 horas hasta el 4 de diciembre. 

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM-CLM) ha convocado una huelga indefinida de médicos, facultativos y residentes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) a partir del 16 de noviembre, con paros todos los lunes, miércoles y viernes durante 24 horas y sin una fecha prevista de finalización, ante la falta de avances en la negociación con la Administración. EFE

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