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Investigan la desaparición de dos hermanos menores de edad en Caravaca de la Cruz (Murcia)

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Murcia, 27 oct (EFE).- La Guardia Civil investiga la desaparición de dos hermanos, un niño de 11 meses y una niña de casi dos años, de la localidad murciana de Caravaca de la Cruz, al menos uno de los cuales habría sido llevado a Rumanía por su madre sin permiso del padre.

Según han informado este martes a EFE fuentes de la investigación, las dos desapariciones se produjeron el pasado 5 de octubre y están relacionadas con asuntos familiares.

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La web del Centro Nacional de Personas Desaparecidas, del Ministerio del Interior, tiene entre los casos de menores a los que se busca el de M.A.V, un niño de once meses que, dice la página, fue "llevado por su madre a Rumanía sin el consentimiento de su padre".

Su hermana, S.C.V, tiene según la web un año (casi dos según las fuentes de la investigación consultadas por EFE) y en su ficha, en cambio, no consta ninguna circunstancia asociada a su desaparición. EFE

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