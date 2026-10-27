Investigan a un camionero por un adelantamiento que puso en peligro a dos niños en Huesca

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Huesca, 27 oct (EFE).- La Guardia Civil investiga a un camionero de 51 años por un adelantamiento antirreglamentario en la N-230, en Montanuy (Huesca), que obligó a un turismo en el que viajaban dos niños de 5 y 9 años a desplazarse bruscamente hacia el margen derecho para evitar una colisión frontal.

El investigado, vecino de Lleida, está considerado presunto autor de un delito contra la seguridad vial por una maniobra que puso “en grave peligro la vida o integridad de otras personas”, según ha informado este martes la Guardia Civil.

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La investigación comenzó tras la denuncia de un conductor que aportó una grabación de vídeo en la que se apreciaba la posible conducción temeraria del camionero.

En las imágenes se observa cómo el camionero inicia el adelantamiento a otro camión e invade el carril contrario en un tramo en curva sin visibilidad, con línea continua y justo antes de la entrada de un túnel.

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La maniobra coincidió con la llegada en sentido opuesto del turismo desde el que se efectuó la grabación, cuyo conductor tuvo que desplazarse hacia la derecha para evitar el choque.

El conductor del camión adelantado también tuvo que frenar y ceñirse todo lo posible al margen derecho para facilitar el espacio necesario y evitar la colisión.

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Los agentes del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico del Subsector de Tráfico de Huesca identificaron al presunto autor de los hechos y han entregado las diligencias en el Tribunal de Instancia, en la plaza de guardia de Barbastro.

La Guardia Civil recuerda la importancia de “respetar las normas de circulación y adoptar una conducción preventiva” y advierte que los adelantamientos sin las debidas garantías pueden poner en peligro tanto a quien los ejecuta como a los ocupantes de otros vehículos.

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Estas conductas pueden conllevar penas de entre seis meses y cinco años de prisión y la privación del permiso de conducir de uno a diez años, además de multas en los supuestos más graves, aunque la aplicación de uno u otro precepto dependerá de las circunstancias acreditadas y de la valoración judicial. EFE

(Vídeo)

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