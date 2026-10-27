Infografías del martes 27 de octubre

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CRISIS CLIMÁTICA - La concentración en la atmósfera de dióxido de carbono (CO2) y otros gases de efecto invernadero causantes del calentamiento global volvió a alcanzar máximos sin precedentes en 2025, advirtió este martes la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

ESPAÑA DESEMPLEO - El mercado laboral sumó 73.600 ocupados en el tercer trimestre del año, hasta registrar un nuevo récord de 22,85 millones de trabajadores, en el avance más moderado para los meses de verano desde 2019, pese al impulso del empleo extranjero y femenino.

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FÚTBOL AMERICANO NFL SUPER BOWL - El rapero estadounidense Jay-Z protagonizará el espectáculo del descanso del Super Bowl LXI, que se disputará el 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, anunció este lunes la NFL en un comunicado.

BALONCESTO NBA - Las Golden State Valkyries ganaron este lunes 64-55 contra las Atlanta Dream en San Francisco y tomaron ventaja de 3-2 en las Finales de la WNBA, para situarse a una victoria del primer título de su historia.

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EFE

jlo/ros