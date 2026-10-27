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Gamarra cree que el 29N es el momento de la decencia en los gobiernos ante la corrupción

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Logroño, 27 oct (EFE).- La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha recalcado este martes, ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, que "este es el momento de la decencia y de la limpieza en los gobiernos ante tanta corrupción".

Gamarra ha hecho estas declaraciones durante la presentación de las candidaturas del PP de La Rioja al Congreso, que ella encabeza, y al Senado para las próximas elecciones generales.

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Ha incidido en que el PP ofrece "unidad entre españoles, frente al muro, la división y los enfrentamientos", con candidaturas por la "igualdad", en vez de "defender privilegios de los independentistas frente al resto de los españoles".

También ha lamentado que cuando se privilegia a los independentistas, como ha ocurrido durante estos ocho años de sanchismo, "hay otros que pagan los platos rotos".

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En su opinión, las elecciones del 29 de noviembre son las de mayor trascendencia desde el inicio de la democracia, porque los españoles podrán "elegir decencia o delincuencia; reformismo o seguir en la intransigencia y el enfrentamiento; y reconstrucción nacional frente a la degradación a la que ha sometido el sanchismo" al país.

La próxima legislatura será la de "la verdad, ya vale de mentir y de que la palabra de los políticos no tenga ningún valor", ha subrayado.

En este sentido, ha indicado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, representa el valor del compromiso con la palabra dada.

El próximo 29 de noviembre, ha dicho, los ciudadanos podrán expresarse libremente y, todos aquellos que están "hartos, que quieren una cosa diferente, tienen la oportunidad del cambio en su mano".

"El 29 de noviembre es el momento de la gente que se esfuerza, trabaja, quiere ahorrar, necesita una vivienda y quiere ver que las cosas se hacen de una manera diferente", ha insistido.

Así, ha expresado el compromiso del PP de poner fin al sanchismo y comenzar una etapa de cambio con Núñez Feijóo al frente del Gobierno de España. EFE

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